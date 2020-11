Apple představil nové Macy se zajímavými procesory

Apple v úterý uspořádal virtuální prezentaci s titulem „One more thing“ – „Ještě něco“. Byla krátká a jistě po ní víme dvě věci. To, že další podobný event už na letošek nechystá a že nové Macy se dost liší od svých předchůdců. V příštích dnech si oznámené novinky probereme podrobněji, ale tady je alespoň malé shrnutí toho, co jsme se dozvěděli.

Jak se očekávalo, Apple představil první nové Macy s vlastními procesory M1, prezentovanými mírně vágními proklamacemi a daty, dle nichž by měly představovat „gigantický krok vpřed v ohledu výkonu“ a „nejrychlejší CPU na světě“.

Oproti předchozí generaci Maců s čipy od Intelu by tak ta nová měla být násobně výkonnější a zároveň nabídnout tu nejrychlejší myslitelnou integrovanou GPU, jaká je v počítačích v současnosti k dispozici. K tomu 16-jádrový Neural Engine, koprocesor Secure Enclave pro kritické bezpečnostní funkce nebo custom ISP (Image Signal Processor) pro ještě lepší zpracování obrazu. To vše vyrobeno 5nm technologií a se zhruba 16 miliardami tranzistorů.

První počítače, které budou novými čipy poháněny, jsou MacBook Air, MacBook Pro a Mac mini, všechny vyvedené v designu velmi podobnému, jaký měly jejich předchůdci. Je tedy evidentní, že tím hlavním tahákem má být vylepšený výkon.

Počítače mají být 3,5x rychlejší, grafické procesory dokonce 5x rychlejší a SSD 2x. Působivá čísla. Stejně jako výkon baterie, která má u modelu Air vydržet až 15 hodin (oproti dřívějším 11), na modelech Pro dokonce na 17 (oproti 10). K tomu opět kvalitní Retina displej, Magic Keyboard a dokonce i stejné zaváděcí ceny jako dřív, Mac mini dokonce o 100 dolarů levnější, za 699 dolarů.

Apple věnoval podstatnou část prezentace právě rychlosti a výkonu nejnovějších Maců, zapomenout však nesmíme ani na variabilitu nových čipů. Jelikož vycházejí ze stejné architektury jako iPhonové čipy A14, na nových Macích bude možno spustit také aplikace pro iOS, respektive iPad OS.

Intelovské operace pak poběží s využitím emulátoru Rosetta 2. Takže ačkoliv mohou nové Macy na první pohled připomínat své předchůdce, Apple s nimi vstupuje na zcela novou půdu.