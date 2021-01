Apple se přihlásil k Wi-Fi 6E

Apple je připraven na rychlejší podobu Wi-Fi 6. Nová Wi-Fi 6E bude dle informací analytické společnosti Barclays součástí iPhonů od řady 13. V čem bude jiná? A proč na tom záleží?

S přihlédnutím k tomu, že většina uživatelů Applu dosud nepřistoupila k instalaci routerů s podporou Wi-Fi 6, ať už ve svých domovech nebo v kancelářích, čerstvé novinky o novém standardu se nemusejí zdát nijak zásadní.

Wi-Fi Alliance však už začala s certifikací Wi-Fi 6E zařízení. Wi-Fi 6E splňuje parametry Wi-Fi 6, ovšem se zásadním rozšířením do 6 GHz pásma. K jeho uvolnění pro veřejné využití přitom místní regulátoři ve vybraných regionech přistoupili teprve před pár dny. Provoz v daném spektru tak je v současnosti spíš ojedinělý, což znamená mimo jiné vyšší rychlosti a méně výpadků a rušení. Jinými slovy, širší vlnový rozsah snáz vyhoví nárokům na streaming videa či provoz internetu věcí. Zastánci Wi-Fi 6 pak argumentují třeba také vyšší šetrností pro baterie mobilních zařízení.

Wi-Fi 6E nadto, dle vyjádření Wi-Fi Alliance, dokáže: „V 6 GHz pásmu využít až 14 dalších 80 MHz kanálů nebo 7 superširokých 160 MHz kanálů například pro aplikace jako je streaming HD videa nebo virtuální reality. Zařízení s Wi-Fi 6E díky tomu nabízí lepší síťový výkon a podporu více uživatelů, dokonce i v nadmíru exponovaném prostředí. Wi-Fi 6E také přinese technologický pokrok v oblasti Wi-Fi, nové případy například v integraci podnikových komunikačních služeb, cloudovém computing či video konferencích. V neposlední řadě pak může pomoci urychlit vývoj konektivity v rámci 5G sítí.“

Wi-Fi 6 je a bylo podstatným vylepšením, když jej Apple představil s iPhony 11. Dnes standard podporují už i iPady či Macy s čipy Apple Silicon. Pokud však nejste připojeni v síti, která standard podporuje, je vám tato kompatibilita celkem k ničemu. S probíhající výměnou routerů je však jasné, že standard se stane čím dál častějším. A přinejmenším firmy by tak vývoj Wi-Fi 6E měly začít sledovat. S rostoucími nároky na konektivitu zaměstnanců a zařízení totiž budou zákonitě potřebovat náležitě široké vlnové pásmo, aby toto propojení bylo efektivní, a právě to by měl zajistit standard Wi-Fi 6, respektive Wi-Fi 6E, který je třeba vnímat také jako doplněk k jiným formám konektivity, 5G nevyjímaje.

Se standardem se tak pojí nemalá očekávání. Phil Solis z analytické společnosti IDC věří, že se rozšíří rychle. Dle něj se na trhu v nejbližších měsících objeví víc než 338 milionů zařízení s podporou Wi-Fi 6E, respektive až 20 % všech zařízení s podporou Wi-Fi 6 bude v roce 2022 podporovat pásmo 6 GHz.

„Očekáváme, že několik společností letos představí nové Wi-Fi 6E čipsety a také škálu nových Wi-Fi 6E telefonů i počítačů, na které v druhé polovině roku navážou také televizory a zařízení pro virtuální realitu,“ předvídá Solis.