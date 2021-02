Apple údajně vyvíjí vlastní chytré brýle

Apple oznámil personální změny, které předznamenávají vývoj zcela nového produktu. Dan Riccio, který ve společnosti dosud působil coby seniorní viceprezident pro hardwarové inženýrství, ve funkci končí a zapojuje se do vedení „nového projektu“, s nímž se bude zodpovídat přímo šéfovi Applu Timu Cookovi.

„Těším se na práci, kterou mám nejradši – vymýšlení něčeho zcela nového,“ uvedl Riccio, který se za téměř 23 let působení v Applu vypracoval do role klíčového muže v oblasti vývoje hardwaru. Co tímto „novým projektem“ může být, zatím zůstává předmětem spekulací. Nejčastěji se však hovoří o VR/AR headsetu, některými médii už pokřtěným na „Apple Glass“.

O chytrých brýlích s logem nakousnutého jablka se mluví už delší dobu, jejich vývoj však zatím provázela řada obstrukcí. Dle čerstvých zpráv zveřejněných magazínem Bloomberg by mělo angažování Riccia do role projektového manažera vývoj konečně dovést ke zdárnému konci. K ruce má údajně applovského šéfa pro AR Mikea Rockwella a tisícičlenný tým vývojářů, pro které se stal vývoj chytrých brýlí prioritou.

Zapojení dalšího ze zkušených manažerů Applu Johnnyho Sroujiho, který dostal na starosti vlastní tým vývojářů zobrazovacích zařízení a kamer, naznačuje, že společnost si chce v této oblasti vystačit sama, bez externích dodavatelů. Bloomberg též informuje, že brýle mají mít primárně VR funkce, na AR funkce využitelné širší veřejností se chce prý firma zaměřit až v dalším sledu.

Samotný Apple sice zatím nepotvrdil, zda Riccio bude skutečně dohlížet na vývoj chytrých brýlí, převelení jednoho z předních manažerů na podobně výjimečný projekt by však pro firmu nebylo novinkou, stejně jako to, že ji zpravidla veřejně nekomentuje. Připomenout můžeme rok 2016, kdy Apple povolal zpět do služeb hardwarového inženýra Boba Mansfielda – toho času v důchodu –, aby dozoroval vývoj samořídícího elektromobilu, čemuž se věnoval až do loňského roku.