AR headset od Microsoftu HoloLens 2 bude levnější

Jako základ má brýlím posloužit platforma Qualcomm XR1, což je poměrně levná a méně výkonná varianta známějšího procesoru Snapdragon 845, populárního v chytrých telefonech. XR1 je uzpůsoben potřebám rozšířené a smíšené reality, fungovat však má i pro displeje s vysokým rozlišením a zvládne 3D zvuk.

Qualcomm popisuje XR1 specificky jako platformu pro “vysokou” kvalitu rozšířené reality, nikoli “prémivou”. Podle kvality displeje, zvuku a snímačů v headsetu by se výsledná cena mohla pohybovat někde okolo 400 dolarů, což už je mnohem konkurenceschopnější záležitost. Oculus Go je sice levnější, ale Lenovo Mirage Solo a další k PC připojetelné VR headsety se pohybují v podobné cenové hladině. Vývojáři by tak mohli přemýšlet i nad aplikacemi pro rozšířenou realitu a HoloLens.

Zpráva serveru Engadget toho mnoho dalšího neříká, avšak podle “ověřených zdrojů” je XR1 v headsetu jistou volbou a oznámení HoloLens 2 by mělo přijít v lednu přístího roku – pravděpodobně na veletrhu CES.

Přes vysokou reklamu, které Microsoft původním HoloLens věnoval, se v současnosti jedná o velmi okrajové zařízení, především vlivem obrovsky přestřelené cenovky; nepomáhá ani extrémně úzké zorné pole, pro rozšířenou realitu nepříliš vhodné. Headset se víceméně omezil jen na pár příkladu průmyslového využití.

Nový model by mohl prodejnost zlepšit – ono zhoršit už moc nejde – ale musí prokázat, že dává na značně konkurenčním trhu smysl. A to nebude jednoduché.