Baterií má být nedostatek, cena poleze vzhůru

Americká automobilka Tesla zatím nedokončila svou plánovanou gigatovárnu v Nevadě, jejímž úkolem je vyrábět akumulátory pro vlastní elektromobily. Gigafactory tak zatím produkuje pouze 30 % z plánovaného objemu. Tesla proto přebírá většinu produkce baterií svého partnera, japonské společnosti Panasonic, což má aktuálně za následek extrémní nedostatek článků na trhu.

Přitom celosvětově poptávka po lithium-iontových akumulátorech narůstá, což je výsledkem zvýšené popularity elektromobilů.

„Velcí výrobci aut se rozhodli věnovat se elektromobilitě doslova ze dne na den, a to po dlouhém období, kdy tuto oblast prakticky ignorovali. Proto si automobilky nevybudovaly potřebné výrobní zázemí, a proto vykupují produkci akumulátorů od velkých výrobců, kteří se rychle snaží reagovat na překotný nárůst poptávky,“ popsal situaci na trhu Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Baterie tak chybí nejen pro výrobu elektromobilů, ale i pro běžnou spotřební elektroniku. „Partnerství Tesly a Panasonicu způsobuje hlad po článcích pro výrobu baterií všude po světě. Dochází k výpadkům dodávek akumulátorů. Dotýká se to i prodejců na českém trhu, kdy se například prodlužují dodací lhůty. Proto se snažíme předzásobit, aby se situace nedotkla koncových zákazníků,“ uvedl Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz.

Zvýšení poptávky po akumulátorech vede také k rostoucímu zájmu po materiálech, jež se k jejich produkci využívají. To směřuje k požadavkům na intenzivnější těžbu kobaltu, niklu, manganu, mědi, hliníku a lithia.

„Zvýšení těžby však není nic, co lze udělat ze dne na den, a proto poptávka může překračovat nabídku. To vede k růstu ceny materiálů, které jsou používány především k výrobě Li-Ion akumulátorů,“ upozornil Tomáš Kazda z VUT.

Vývoj cen komodit ukázal, že nejdramatičtější růst je patrný u kobaltu. V prvním čtvrtletí roku 2018 došlo k meziročnímu navýšení hodnoty kobaltu o 120 %, za uplynulých 5 let pak cena narostla dokonce o 250 %.

„Růstovým šampiónem je kobalt, jehož 40 % světové roční těžby se využije pro výrobu baterií. U ostatních materiálů pro výrobu baterií není takový nárůst zřetelný, protože jejich využití je více diverzifikované mezi jiné sektory,“ sdělil David Kocourek, ekonom a analytik Komerční banky. „Větší posilování spotřeby daných kovů očekáváme až poté, co budou uvedeny do provozu takzvané gigatovárny na výrobu baterií pro elektrická auta. Ceny těchto surovin by měly v budoucnu dále růst,“ doplnil Kocourek.

Nárůst cen surovin a nedostatek bateriových článků může vést k dočasnému zdražení akumulátorů.

„Cena Li-Ion baterií dlouhodobě klesá. Současné problémy na trhu však vedou k zastavení zlevňování akumulátorů a na přechodnou dobu pravděpodobně přinesou i zdražování článků. Tato situace se však dotýká spíše výrobců a běžný spotřebitel zdražování pravděpodobně nepocítí,“ uzavírá Radim Tlapák z e-shopu BatteryShop.cz a dodává, že jakmile budou navýšeny těžby surovin a gigatovárny budou produkovat plánovaný objem baterií, dojde k uklidnění situace na trhu.