CES 2020: Co vám možná uniklo

Další ročník CESu je za námi. Jako každoročně se to v lasvegaském Convetion Centru hemžilo špičkovými technologiemi, od produktů praktických až po ty kuriózní. Vybrali jsme pro vás několik zajímavostí, které mohly vedle těch vzbuzujících všeobecnou pozornost snadno zapadnout. Všechny mají společného jmenovatele: Android.

Wacom One

Další tablet určený speciálně pro kreslení se může zdát všední, Wacom One však vedle obvyklých parametrů nabízí jednu specialitu: podporu Androidu. Množství zařízení, ke kterým ho můžete připojit, je sice omezené a žádá si péči věnovanou kabeláži, po náležitém propojení se však váš androidový telefon promění v nástroj kreativní tvorby. A když nebudete kreslit na tabletu, můžete s Wacom One penem kreslit přímo v telefonu. Na českém trhu jde Wacom One do prodeje za necelých 11 tisíc korun.

Telefony TCL

Fanoušci Androidu TCL jistě znají díky BlackBerry či miniaturním telefonům Palm, čínská společnost však začne vyrábět telefony pod vlastní značkou. Na CESu představila tři modely – 10 Pro, 10L a 10 5G –, z nichž první za cenu méně než 500 dolarů nabídne Infinity displej jaký má Galaxy S10, čtyři zadní fotoaparáty, a čtečku otisků přímo v displeji. Krom toho firma na veletrhu představila i prototyp skládacího telefonu. O tom, kdy by měly jít telefony do prodeje, a zda budou dostupné i na západním trhu, zatím zmínka nepadla.

Razer Kishi

Společnost Razer na sebe poprvé výrazněji upozornila s herním ovladačem Junglecat, který však fungoval jen na minimu telefonů. Kishi má tenhle nedostatek odstranit a slibuje, že bude kompatibilní s „většinou chytrých telefonů“. Navíc, propojen nebude skrz Bluetooth, ale přes USB-C port, přičemž sám nabídne vlastní, přes který jej bude možné nabíjet i během hraní. Na trhu by se měl objevit v nejbližších měsících.

Nové funkce Google Asistenta

Google letos na CESu představil několik nových funkcí svého virtuálního Asistenta. Tou nejatraktivnější je plánování akcí, jako je třeba zapnutí kávovaru v konkrétní hodinu následujícího rána. Nově však bude Asistent přidávat také poznámky Sticky Notes na displej Nest Hubu nebo bude schopen na telefonu předčítat novinové články či překládat do vybraných jazyků na místech, jako jsou hotely, letiště, apod.

TiVo Stream 4K

Už jsme chtěli Android TV pomalu pohřbívat, TiVo Stream 4K jí však vdechuje nový život. Streamer médií sice nezvládne nahrát oblíbený pořad nebo přeskočit reklamy (zatím), předplacené služby však sjednotí do kompaktního menu, ve kterém bude snadné objevovat nové oblíbené pořady nebo pokračovat ve sledování těch rozkoukaných. Součástí je i vlastní dálkový ovladač, ačkoliv do dubnového uvedení zůstane otázkou, kolik služeb TiVo dokáže obsáhnout a nakolik tedy bude divácky atraktivní.

Samsung Selfie Type

Neviditelná klávesnice? Proč ne! Selfie Type využívá přední fotoaparát telefonů Galaxy, který „promítá“ klávesnici na jakýkoliv rovný povrch a s použitím AI se snaží rozeznat, co píšete. Zástupci firmy na CESu nikoho nenechali, aby si novinku sám vyzkoušel, a tak jsme trošku skeptičtí, myšlenka je to ale rozhodně zajímavá!

Nabíječky Aukey Omnia

Malé a rychlé – tak lze stručně charakterizovat nové nabíječky Aukey Omnia schopné nabít prakticky cokoliv s konektorem USB-C. Představené ve variantách 61, 65 a 100 wattů, s jedním či dvěma USB-C porty slibují bezpečnost, rychlost a nejmenší rozměr na trhu (o 66% menší než třináctipalcové nabíječky pro MacBook). Cenu zatím neznáme – na trh se dostanou v druhém kvartálu roku –, ovšem dosavadní produkty od Aukey byly ceněny rozumně.

Belkin Soundform Elite

Chytrých reproduktorů s Google Asistentem je na trhu přehršel, Belkin Soundform Elite však slibuje špičkovou a autentickou reprodukci zvuku, kterou má zajistit technologie Speaker Active Matching patentovaná francouzskou firmou Devialet. Reproduktor lze spárovat s dalšími a co víc, slouží zároveň jako rychlá bezdrátová nabíječka!