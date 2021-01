CES uvedl novou éru hardwaru zaměřeného na práci z domova

Trend práce z domova rozhýbal i nové trendy v oblasti kyberkriminality a pochybné digitální živly se tak snaží přicházet s novými způsoby jak z nastalé situace vytěžit co nejvíc. Pro firemní CIO to znamená vyztužit ve virtuálním světě stupně obrany v rámci celých IT ekosystémů. A to samozřejmě včetně hackery nejoblíbenějších vstupních bran: počítačů jednotlivých uživatelů – zaměstnanců.

Na letošním CESu tři největší výrobci počítačů – Dell, HP a Lenovo – představili řadu nových pracovních noteboků s vylepšeným zabezpečením proti ransomwaru, zneužití k těžbě kryptoměn a dalším hrozbám. Ale pochopitelně, lepší zabezpečení není tím jediným, čím nové notebooky zamýšlené pro práci z domova zaujmou.

Například společnost Dell na svém Latitude 9420 vypíchla tzv. SafeShutter kryt pro webkameru, který ji automaticky odkrývá a zakrývá při zahájení, respektive ukončení videokonference. Elite Dragonfly Max od HP nabízí pro změnu 5 MPx kameru a 4 širokopásmové mikrofony pro ještě vyšší kvalitu obrazu i zvuku. A Thinkpad X1 Carbon Gen 9 od Lenova zase audio kvalitu vylepšuje funkcí Dolby Voice.

Všechny tři zmíněné modely jsou postavené na poslední 11. generaci procesorů Tiger Lake Core s technologií vPro. Jsou tedy výrazně rychlejší, zvlášť při práci s domova pro produktivitu, při videohovorech a obecně při práci s videem. Některé z nových notebooků pak přicházejí s certifikací Intel Evo, která krom špičkového výkonu garantuje také dlouhou výdrž baterie a její rychlé dobíjení.

Co se týče zabezpečení, velký progres zaznamenala zmíněná technologie vPro. V prvé řadě je to technologie CET (Control-flow Enforcement Technology) zajišťující primárně ochranu nejčastějšího cíle hackerů, a to paměti. Intel Hardware Shield vedle toho představuje soubor hardwarových bezpečnostních technologií zajišťujících zabezpečení od hardwaru k softwaru, schopných odhalit například nechtěnou těžbu kryptoměn nebo nákazu ransomwarem.

Systémy vPro jsou také vybaveny novými správcovskými funkcemi vhodnými právě pro práci z domova. Například Intel Active Management Technology dává IT správcům možnosti vzdálené správy firemních počítačů, včetně vracení jejich systému do dřívějších stavu, Intel Remote Secure Erase pak umožňuje dálkové vymazání SSD.

Nejde přitom o novinky, které by byly prospěšné pouze zabezpečení či produktivitě, ale taky tolik skloňovanému sociálnímu distancování, k němuž jsme během pokračující pandemie nabádáni.

Pevné základy

Z novinek lze vypozorovat, že všichni výrobci do svých notebooků přidali komplexnější ochranu BIOSu, stejně jako širší možnosti pro správu na dálku. Při snaze hackerů se novinkám v oblasti zabezpečení přizpůsobit se totiž právě BIOS jeví jako místo, o který budou v budoucnu sváděny ty největší boje.

Zejména proto, že specifika práce na dálku zapříčinila rozmach virtuálních vzdálených ploch a obdobných řešení, která vedla k nezbytnému zajištění bezpečnosti na úrovni operačních systémů. Počítačoví piráti tak obrátili svou pozornost pod povrch. Reakcí výrobců jsou technologie jako už uvedený Intel Hardware Shield, orientovaný právě na takové útoky na samotné základy systémů.

Čas na upgrade?

Samozřejmě, modernizace hardwarového vybavení firmy s sebou nese vždy benefity. Krom zjevných výkonnostních vylepšení odrážejících se v produktivitě, novější počítače jsou odolnější a bezpečnější než starší modely. Jejich systémy jsou vybaveny posledními patchi. Jejich silnější výbava navíc zajišťuje, že boj s virtuálními hrozbami méně ovlivňuje další práci. To všechno je logické. Ovšem při pohledu na novinky představené na CESu se letošní rok pro takovou modernizaci jeví jako obzvlášť příhodný.