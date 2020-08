Chromebook jako vhodný pracovní nástroj

Když přišel Chrome OS na trh, byl kolem toho celkem poprask, ale pak vše utichlo na spoustu let. Mezitím však Google svůj operační systém rozhodně nepohřbil, ale naopak jej neustále vylepšoval a posouval k lepší použitelnosti. A ačkoliv vás to možná překvapí, tak dnes je Chrome OS na vzestupu a jeho obliba neustále roste. Proč tomu tak je? Protože se podle nás jedná o ideální operační systém na práci.

Chrome OS běží i na slabších sestavách

Hlavní výhodou Chrome OS je jeho náročnost na hardware. Nepotřebujete tak špičkový procesor ani grafickou kartu či výkonné chlazení, které by tyto komponenty vyžadovaly. Vystačíte si i s průměrnými komponenty a Chrome OS na nich bude běhat svižně a bez zasekávání. Koneckonců, pokud nepotřebujete pracovat s programy, jako je Photoshop, žádný výkonný hardwear obvykle nepotřebujete. Skvělý chromebook tak můžete pořídit i za poměrně omezený rozpočet. Chromebooky již u nás nabízí celá řada renomovaných prodejců, jako je Alza, Datart nebo CZC jako stálou součást své nabídky. A přestože byste koupili chromebook u některého z těchto prodejců ve slevě nebo s kuponem na slevu, stále je cena mírně vyšší oproti zahraničním eshopům, kde jsou tyto přístroje zpravidle nabízeny levněji.

Cena pracovních chromebooků je ve své kategorii skvělá

Pokud něco ušetříte na procesoru, chlazení, grafické kartě nebo na paměti, na něčem můžete naopak přidat. Pokud tedy vybíráte z chromebooků zaměřených na práci, můžete u těchto zařízení najít takové výhody, jako je dotykový displej, celokovová konstrukce, nízká váha, dlouhá výdrž baterie nebo podsvícená klávesnice i v takových cenových relacích, kde to konkurenční notebooky zdaleka ještě nenabízí. Dalo by se tedy jednoduše říci, že co ušetříte za hardware, můžete nalézt v dalších aspektech, které jsou již méně sledované, zato pro práci mnohem důležitější.

Dotykový displej

Dotykový displej dnes ještě zdaleka není samozřejmostí, ale v případě chromebooků se s možností dotykového ovládání setkáte určitě mnohem častěji než u běžných notebooků. Chrome OS je na dotykovém ovládání založený (přestože jeho absence není problém) a u většiny nových chromebooků je tak již samozřejmostí. Dotykový displej dokáže práci v některých případech urychlit a nabídnout příjemnou alternativu.

Práce odkudkoliv

Zkoušeli jste-li chromebook před třemi či dvěma roky, zřejmě již aktuální systém moc nepoznáte. Chrome OS se překotně vyvíjí díky pravidelným aktualizacím a co platilo třeba i jen před rokem, to již může být jinak. Nejlepší na tom, všem je, že vývojáři naslouchají kritickým hlasům a všechny nedostatky, na které si mohou uživatelé stěžovat se snaží co nejdříve opravit. Rozhodně tak již není pravda, že Chrome OS je využitelný pouze pokud jste připojení na internet, v dnešní době můžete Chrome OS používat odkudkoliv. Je sice pravda, že bez internetu se nejedná o plnohodnotné zařízení, ale který pracovní nástroj v dnešní digitalizovaná společnosti se bez internetu zcela objede? Podle nás jich mnoho není a Chrome OS je určitě operační systém, který bychom neměli zatracovat, ještě nám zajisté neřekl své poslední slovo.