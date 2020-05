Chytré brýle Applu by mohly být pro všechny

Už jste slyšeli o optikovi zaměstnaném v Apple Storu? Ne? Možná brzy uslyšíte. Čerstvě uniklé informace naznačují, že dlouho očekávané applovské brýle pro rozšířenou realitu by mohly podporovat dioptrická skla.

Jedna ze zásadních otázek, kterou museli vývojáři AR brýlí vždy řešit, bylo jejich bezpečné a zdravotně nezávadné použití. Což asi zní snáze než se realizuje, stačí však uvážit, že zhruba polovina lidí nosí brýle, kontaktní čočky či používá jiné prostředky pro korekci zraku (v Česku je to kolem 6 milionu lidí).

Vývojáři tento problém řešili buď brýlemi univerzálních rozměrů, které polovině lidí zkrátka neseděly, anebo museli vymýšlet „nástavce“, které by uživatelé nasadili na své běžné brýle. Apple však, zdá se, přišel ještě s třetí variantou. Jak naznačuje insider Jon Prosser, společnost bude prodávat AR obroučky, do kterých však údajně bude možné v případě potřeby dosadit dioptrická skla. Stát by dle Prosserových informací měly v základu 499 dolarů, tedy zhruba 12500 korun.

Digitální zdraví uživatelů je pro Apple dlouhodobě významné téma, což letos ve svém projevu před akcionáři připomněl i šéf Applu Tim Cook, když uvedl, že by byl rád, kdyby technologie Applu lidem umožnily „mít vlastní zdraví ve svých rukou“. S tímto heslem na mysli možná vznikl i nápad na chytré obroučky. Vždyť pokud už budete mít brýle dělané na míru, možná by mohly chytře monitorovat stav a pohyby vašich očí. A dát vám třeba vědět, pokud se váš zrak zhorší. Nemuselo by přitom zůstat jen u zraku. Nepředstavitelná není například ani diagnóza počínající cukrovky...

Apple Glass sice mají fungovat ve spojení s iPhonem obdobně jako třeba Apple Watch, ale firma by své chytré brýle mohla pojmout jako zcela novou platformu, pro kterou vývojářům poskytne potřebné nástroje, API a funkce.

S informacemi o poloze a cíli cesty by se přitom takové brýle mohly stát nepostradatelnou pomůckou pro zrakově hendikepované, kterým by mohly poskytovat na krok přesné informace o jejich cestě a okolí. Koneckonců, brýle mají být vybaveny LiDARem, pro lepší rozpoznávání předmětů v prostoru.

Pokud se firma skutečně vydá tímto směrem, mohla by naprosto změnit vnímání světa kolem. Jen si představte brýle, které by za vás četly – nebo dokonce překládaly – knihu. Možností je celá řada. Ten možná největší potenciál však v současnosti leží v tom, že koncept chytrých obrouček by mohl být revoluční ve své dostupnosti pro masy. Nechme se překvapit, Jon Prosser odhaduje, že na oficiální informace týkající se applovských chytrých brýlí nebudeme čekat dlouho.