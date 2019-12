Co se proslýchá o iPhone 2020 a 2021

Od vydání nejnovějšího iPhone neutekly ani tři měsíce a fámy o tom, co bude nového na novém iPhone příští a dokonce i přespříští rok, se šíří rychlostí blesku.

I když iPhone v těchto dnech tvoří menší procento výnosů Apple, nepřestal být produktem, který Apple definuje, což znamená, že spekulace zůstávají na vrcholu. Ani všechny inteligentní hodinky, streamingové služby a luxusní bezdrátová sluchátka tuto skutečnost brzy nezmění.

Určitě je další iPhone stále ještě daleko, ale stojí za to se podívat na některé fámy a kriticky se zamyslet, co by mohlo dávat smysl.

Bez portu, bez drátů

Začněme s nejnovější spekulací: že v iPodu roku 2021 bude chybět jakýkoliv fyzický port. Na přenos dat i nabíjení se bude místo toho spoléhat na bezdrátové připojení.

Na první pohled se zdá, že této myšlence se dá uvěřit: společnost se dlouhodobě věnuje snižování počtů a pokud možno i odstraňování portů. Zařízení iPhone 7 se zbavilo konektoru pro sluchátka, MacBook 2015 měl pouze jediný port USB-C pro napájení i připojení.

Odstranění datového portu uvolní více prostoru uvnitř telefonu, což potenciálně znamená delší životnost baterie, a odstranění portu na vnější straně otevírá možnost ještě ztenčení telefonu. Navíc se už nebudete muset obávat vniknutí prachu nebo vody.

Přesto přese všechno stále zůstávám spíše skeptický. Zaprvé, bezdrátové nabíjení zatím není tak všudypřítomné jako fyzické zástrčky. Bylo by až příliš snadné uvíznout někde bez možnosti nabíjení. Pro diagnostické odstraňování problémů také potřebujete kabel. Dokonce i Apple TV má tajný diagnostický port Lightning. Navíc existuje stále příslušenství, které prostě nemůžete použít bez portu - například mikrofony - což znamená, že by Apple musel najít způsob, jak uspokojit uživatele těchto zařízení.

Určitě je pravděpodobné, že Apple v současné době experimentuje s myšlenkou iPhone bez fyzických portů, ale ne všechno, co společnost zkoumá se hned dostane do výroby.

Dobré věci přicházejí v malých baleních

Displeje iPhone se za posledních několik let stále zvětšovaly, ale je možné, že se kormidlo otáčí zpět. Proslýchá se, že Apple pracuje na modelu s 5,4-palcovou obrazovkou, vedle 6,1- a 6,7-palcových modelů. Tento 5,4 palcový model by byl o něco menší než 5,8 palcový displej současného iPhone 11 Pro, zatímco 6,7 palce by byl o 0,2 palce větší než současný iPhone 11 Pro Max.

Zdá se, že navázání na iPhone SE je možnost. Hlasitá skupina zákazníků iPhone určitě projevila svou touhu po menším telefonu, který by navázal na iPhone SE. Je škoda, že nástupcem SE 2, který by mohl dorazit příští jaro, by pravděpodobně byla velikost současných modelů iPhone 7/8.

Zdá se, že je pravděpodobné, že Apple nakonec nabídne i menší telefony. Koneckonců, chcete-li oslovit zákazníky, kteří váš produkt v současné době nenakupují, musíte jím vyjít vstříc.

Zvuk poklepání jedním prstem

Stále přetrvává teorie, že Apple přinese zpět Touch ID do svých telefonů bez tlačítka a to tak, že zabuduje senzor otisku prstu pod obrazovku pomocí ultrazvukové metody vyvinuté společností Qualcomm. Některé telefony, které již jsou na trhu včetně Samsung Galaxy S10, používají tuto technologii. Verze Apple by však pravděpodobně byla vyspělejší, což by uživatelům umožnilo umístit prst kdekoli na obrazovku, nikoli jen na konkrétní místo.

Zůstávám k tomu skeptický. Stále existují okolnosti, kdy je Touch ID přátelštější než Face ID, je jich ovšem jen pár. Technologie ultrazvukových otisků prstů je navíc stále v počátečních fázích - modely Samsung, které ji používaly, měly původně problémy s ochranou obrazovky. Nečistoty a prach a otisky mohly být omylem rozpoznávány jako otisky prstů.

A co víc, Apple není společnost, která se ráda vrací do minulosti. S množstvím času, který společnost věnuje bezpečnosti a kouzlu Face ID, se nedomnívám, že se Apple vrátí k čtečce otisků prstů. A pokud ano, musela by tato funkce fungovat mnohem lépe než současná generace.