Co se šeptá o novém Macu Pro

Applovský Mac Pro byl představen v roce 2019, přičemž je zvykem, že vylepšení přicházejí po částech. S novým systémem na čipu vlastní výroby však, zdá se, čeká Mac Pro zásadní proměna. Následující řádky shrnují, co o něm zatím víme nebo alespoň tušíme.

Vzhled a velikosti

Dle Marka Gurmana ze zpravodajského portálu Bloomberg bude mít nový Mac Pro poloviční velikost oproti stávajícímu modelu, hliníkový case a vzhledem může připomenout ikonickou kostku Power Mac G4 Cube. Což prý ale neznamená, že by Apple zcela zanevřel na současný design Maců Pro, naopak, hodlá jej udržet a nový model postavený právě na něm vybavit procesorem od Intelu. Ten tak bude k dispozici souběžně s Macem Pro poháněným applovským SoC.

Apple Silicon

Dle Gurmana by nový Mac Pro s Apple Siliconem mohl být k dispozici ve verzích s 20 či 40 výpočetními jádry, z nichž 16, respektive 32 by mohlo být výkonných, zbytek těch nízkopříkonových. Uvážíme-li spekulace o nových MacBoocích Pro, které mají mít 10 jader v poměru 8:2, není vyloučeno, že Apple v Macích Pro znásobí množství SoC právě z MacBooků.

Intel Silicon

Ač Apple slíbil přechod na vlastní silikony do dvou let, jeho šéf Tim Cook rovněž slíbil pokračující podporu Macům s čipy od Intelu. V případě Macu Pro by to mohlo znamenat aktualizovaný model s novými procesory. I od toho se odvíjí spekulace, že krom Macu Pro s novým designem a vlastním silikonem vyjde také ještě model postavený na stávajícím designu, ale s rychlejším procesorem od Intelu a aktualizovanou grafikou.

Grafika

Mac Pro s applovským silikonem už prý nebude využívat grafické karty od AMD, ale grafiku na SoC, která by mohla mít 64 až 128 jader, což je výrazný nárůst oproti 8, jimiž disponuje M1 SoC používaný v současnosti v Mac mini, 24palcovém iMacu, MacBooku Air a 13palcovém MacBooku Pro. Modely s čipy od Intelu by nicméně měly dál pracovat s kartami od AMD.

Paměť a další specifikace

Současné Macy Pro s Intelem nabízejí až 1,5 TB DDR4 EEC v DIMM slotech, ty s M1 čipy však mají paměť zabudovanou přímo v čipu, což zvyšuje rychlost i efektivitu. Zda Apple u tohoto přístupu zůstane, není zřejmé. Co se týče kapacity, Mac Pro nabízí k úschově dat 8 TB prostoru, přičemž v tomto aspektu se změna neočekává, stejně jako se pravděpodobně nezmění počet USB portů.

Cena a vydání

Stávající Mac Pro začíná na ceně 5999 dolarů a očekáváme, že nové modely s vlastním silikonem u této zaváděcí ceny zůstanou. Cena Maců s čipy M1 na rozdíl od předchůdců s čipy od Intelu příliš nekolísala, navíc se očekává, že nové modely budou tradičně špičkovými počítači pro profesionály. Zvěsti hovoří o vydání v roce 2022, přičemž tak jako v minulosti, oficiálně by to mělo být potvrzeno na vývojářské konferenci WWDC, se vší parádou nejspíš až na té příští.