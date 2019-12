Drony se příští rok rozletí směrem k podnikovému IT

„Mezi odvětví, která drony nasazují jako první, patří stavebnictví, kde slouží zejména ke kontrolám staveb – do tohoto odvětví tak bude v příštím roce směřovat největší počet dronů,“ vysvětluje vedoucí analytička Gartneru Kay Sharpingtonová. „V roce 2020 půjde o 210 tisíc dronů a do roku 2023 se počet opět více než zdvojnásobí. Drony také přebírají úlohy jako průzkum stavebních lokalit a řízení zemních prací, protože je to rychlejší a levnější.“

Zatímco v roce 2018 připadal ve stavebnictví jeden dron na 2 400 zaměstnanců, v roce 2020 to bude již jen 640 zaměstnanců. V nejbližších letech budou hlavními oblastmi využití dronů průzkum a monitoring – jednoduše proto, že jiné aplikace jsou technicky výrazně náročnější. V roce 2020 budou coby oblasti využití následovat monitoring v oblasti hasičských služeb a prevence požárů a vyšetřování pojistných událostí (podrobnosti viz tabulka).

Pět hlavních oblastí využití IoT podnikových dronů, celosvětově, 2019-2023

(tisíce zařízení/koncových bodů)

Oblast využití 2019 2020 2021 2022 2023 Monitoring staveb 141,1 209,8 294,2 394,3 509,5 Monitoring požární ochrany 32,7 48,5 58,2 63,7 67,0 Vyšetřování pojistných událostí 31,8 46,4 67,2 96,3 135,8 Sběr policejních důkazů 26,8 45,1 60,4 72,0 80,7 Doručování v maloobchodě 12,9 24,9 44,4 75,1 122,0 Další oblasti využití 106,2 150,8 206,5 275,3 356,5 Celkem 351,5 525,6 730,9 976,7 1 271,6

Pozn: Gartner rozebírá využití podnikových dronů ve více než 25 oblastech (v rámci studie předpovědi vývoje trhu IoT). Součty nemusí souhlasit kvůli zaokrouhlení. Zdroj: Gartner (prosinec 2019)