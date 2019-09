Galaxy Fold jde do prodeje. Nebude však lepší s koupí počkat?

Po měsících testování a dolaďování detailů je Samsung u konce s přípravami na vydání telefonu nové generace Galaxy Fold. Na oficiálních stránkách výrobce se dokonce objevila možnost jeho předobjednání, ačkoliv v praxi znamená zapsání se mezi „čekatele“, kteří budou zásobováni nejaktuálnějšími informacemi, konkrétní datum prodeje je 6. září.

Pokud by to někdo potřeboval připomenout, Galaxy Fold je telefon se skládacím displejem, který lze z uhlopříčky 4,6 palců zvětšit až na 7,3 palců. Jeho vnitřní výbava pak odpovídá modelu Note 10+, najdeme v něm procesor Snapdragon 855, 12 GB RAM a 512 GB úložiště. Jestli se najdou tací, kteří budou ochotní za něj dát v přepočtu víc než 45 000 Kč, je věc druhá. Zvlášť, uvážíme-li problémy, které provázely původně plánované dubnové vydání, týkající se právě největšího taháku telefonu, a to displeje.

V červenci Samsung veřejně vyjádřil přesvědčení, že telefon je připraven jít na trh. Zmínil několik designových a konstrukčních vylepšení zajišťujících větší odolnost telefonu a znovu vypíchl jeho revoluční podobu. Dokonce se zdá, že Samsung je o budoucnosti telefonů se skládacím displejem natolik přesvědčen, že dle zvěstí pracuje už na dalším modelu. Tím by měla být menší a skladnější varianta Galaxy Foldu (s displejem 6,7 palců) údajně připravovaná na příští rok.

S ohledem na její rozměr by nemusela vyžadovat speciální úpravy androidových aplikací, které by na ní běžely ve stávající podobě. Podle Samsungu bude další telefon také „dostupnější“ a „štíhlejší“ než první Fold, ačkoliv při tloušťce 17 mm nebude případný nástupce v tomto parametru muset překonávat až tak vysokou laťku.

Samsung se tedy navzdory fiasku s uvedním Galaxy Foldu skládacího konceptu nevzdává, právě naopak. Se současnými sedmi prémiovými telefony řady Galaxy a modelem Note 10+, který nejspíš dosáhl svého velikostního limitu, mohou právě skládací telefony skutečně představovat budoucnost. Což znamená, že zájemců o ně bude přece jen asi dost.