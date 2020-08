Herní notebooky Acer – hodně muziky za málo peněz?

Objevte svět herních mašin Acer

Ačkoliv vám nikdo nebrání v tom, abyste herní notebooky Acer používali k běžné kancelářské práci, co si budeme povídat – byla by to velká škoda. Výkonný procesor (nejčastěji Intel Core i5 nebo i7) svůj potenciál naplno projeví právě při hraní náročných her, kdy všechno šlape přesně tak, jak má. Do děje vás spolehlivě vtáhne realistické vykreslení barev díky IPS obrazovce s Full HD rozlišením a o dokonalý vizuální zážitek se samozřejmě postará také dedikovaná grafická karta NVIDIA.

Acer Nitro 5: Překvapí cenou i výkonem

Notebook Acer Nitro 5 si vzal za úkol přesvědčit i náročné hráče o tom, že cena výkonného herního notebooku nemusí překročit 20 000 korun. A zcela objektivně lze posoudit, že svůj úkol plní na jedničku. Že se jedná o herní notebook, je patrné na první pohled – zkosené hrany, červené prvky a červeně podsvícená klávesnice jsou toho jasným indikátorem. Kvalitní displej s technologií IPS a Full HD rozlišením vás spolehlivě vtáhne do děje a procesor AMD Ryzen 5 se čtyřmi jádry a frekvencí 2 GHz se popere s ledajakou hrou.

Acer Aspire V15 Nitro: Grafika na úrovni

Notebook, který tak trochu klame tělem. Kompaktní Acer Aspire V15 Nitro s matnou povrchovou úpravou se svým vzhledem hodí spíše na obchodní meetingy než na hraní her. Dvoujádrový procesor Intel Core i7 s frekvencí 2,3 GHz, 8 GB pamětí RAM agrafickou kartou NVIDIA GeForce GTX 860Male tvrdí něco jiného. Hraní her, náročnější práce s grafikou nebo nevšední multimediální zážitek – to vše vám Acer Aspire V15 Nitro umí nabídnout.

Acer Predator Triton 300: Ten pravý herní zážitek

Když se řekne Acer Predator, každý tak nějak tuší, že tady končí všechna legrace a začíná ten pravý herní zážitek. Důkazem toho je i výkon notebooku Acer Predator Triton 300 – v jeho útrobách dřímá šestijádrový procesor Intel Core i5 a herní grafický čip NVIDIA GeForce GTX 1650. Notebook je vybavený účinným chlazením a také několikahodinovou výdrží baterie, takže vás z herního soustředění jen tak něco nevyruší.

Dostali jste chuť prověřit herní schopnosti notebooků Acer? Jejich široký výběr na vás čeká na Heurece, kde máte možnost porovnat konkrétní modely mezi sebou a zjistit, který vyhovuje vašim požadavkům nejlépe. Inspirovat se můžete i hodnocením a recenzemi ověřených uživatelů.