HP vsadilo na umělou inteligenci při ochraně počítače

Moderní pracovník má dnes od pracovního prostředí zvýšená očekávání související například s lepší mobilitou, bezproblémovou spoluprací a designovým řešením, které by odráželo jeho osobní styl. V důsledku toho prochází pracoviště značnou proměnou, přes 62 % zaměstnanců pracuje z více než jednoho místaa 65 % spolupracuje s kolegy i několikrát za den. Více než kdykoliv dříve tak musí firmy svým zaměstnancům poskytovat technologie, které podpoří jejich produktivitu, inspiraci a umožní výměnu nápadů.

V době, kdy se malware rychle vyvíjí a nebývale narůstá množství ransomware útoků a ohrožení firmwaru, by každá organizace měla mít plán na hardwarové zabezpečení koncových zařízení. Každý den se objeví přes 350 tisíc nových druhů škodlivého softwaru, velká část z nich ve formě velmi nebezpečného ransomwaru, které si vynucují novou generaci ochrany.

A protože HP si buduje pověst značky, která extrémně dbá na bezpečnost svých produktů, do nových výrobků instalovalo HP Sure Sense, hardwarově vynucené zabezpečení, které využívá hlubokého učení a umělé inteligence, aby mohlo účinně odhalovat a předcházet útokům typu zero day v reálném čase a zároveň na základě chování sledovalo aktivitu ransomwaru, to vše při minimálním dopadu na výkon systému.

Při představení produktů v Barceloně firma ukázala odhalování ransomwarových útoků v reálném čase na stejných počítačích pomocí nového HP Sure Sense, klasického antiviru, který HP dodává ve zkušební verzi s každým počítačem a antiviru, který je součástí Windows. HP Sure Sense byl ze všech nejrychlejší a jako jediný odhalil všechny nakažené vzorky (několik set) v zazipovaném souboru.

I přes tuto impresivní ukázku HP neříká, že na počítači s HP Sure Sense už nemusíte používat žadný anitivr. Naopak, svůj produkt považuje za vynikající doplněk, který zvýší zabezepčení počítače, ale upozorňuje, že to není jediný produkt, na který by se uživatel měl v rámci bezpečnosti spolehnout.

HP Sure Sensebude dostupný v nové řadě laptopů HP EliteBook 800 G6 a také v mobilních pracovních stanicích HP ZBook 14u a HP ZBook 15u. HP EliteBook 800 G6 mimo to obsahuje HP Endpoint Security Controller propojený s funkcí HP Sure Start, jediným BIOSem se schopností samoopravy na světě, a volitelnou funkci HP Sure Recover with Embedded Reimaging pro výrazně rychlejší obnovu systému. Aktualizovanému portfoliu pak nemůže chybět ani volitelná funkce HP Sure View Gen3, nejnovější generace soukromého filtru obrazovky.

K novinkám, které HPO představilo, byla nejnovější řada laptopů HP EliteBook 800 G6 .Dostala 8. generaci procesorů Intel Core vPro a až 1000nitové dotykové displeje, dobře čitelné i venku a také v úsporné variantě panelu umožňující vyšší, až 18hodinovouvýdrž na baterii.

Vylepšení se dočkalo i bezdrátové připojení – jde o první mainstreamové firemní notebooky vybavené až gigabitovým připojením 4G LTE. Kromě toho má nová řada díky technologii HP Extended Range Wireless LAN oproti předchozí generaci až dvakrát větší dosah, Wi-Fi 6 umožňuje až třikrát vyšší přenosové rychlosti a Bluetooth 5.0 má čtyřikrát větší dosah a nabídne nové možnosti. Řada HP EliteBook 800 prošla testy odolnosti MIL-STD-810G.

Velikost souborů stále narůstá, práce je náročnější na výpočetní výkon a stále více uživatelů se přímo zapojuje do tvůrčích procesů. Nová generace pracovníků proto vyhledává výkonná, spolehlivá a odolná zařízení, která by byla zároveň lehká a tenká a snadno se přenášela. Pro práci v pohybu navíc potřebují dlouhou výdrž na baterii. HP ZBook 14u a HP ZBook 15u se silným vestavěným zabezpečením a novými možnostmi připojení jsou zařízení přesně pro ně.

HP představilo i HP ZBook 14u - nejtenčí mobilní pracovní stanice na světěs novou generací grafických karet od AMD s o 50 % větším grafickým výkonem pro práci s 3D CAD modely nebo renderování videí a také vzdálený přístup k HP Remote Graphics Software (RGS) pro graficky nejnáročnější práci. Zároveň se může pochlubit 600nitovým 4K UHD displejem a 100% pokrytím barevného prostoru Adobe RGB.

HP ZBook 15u je zase pro změnu nejtenčí a nejlehčí 15palcová mobilní pracovní stanice od HP.

Funkce HP Sure Sense bude v České republice dostupná od května.