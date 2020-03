Huawei ukázal špičkové smartphony P40, ale bez Googlu

Huawei P40 Pro

Silver Frost Ice White Deep Sea Blue Blush Gold Black

XXEMUI 10. 1 (Based on Android 10) CPU:Huawei Kirin 990 5G 6.58-inch OLED Display Resolution: 2640*1200 pixels Battery capacity: 4200 mAh (typical value) , 4100 mAh (rated value) 8 GB RAM + 512 GB ROM / 8 GB RAM + 256 GB ROM