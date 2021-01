Intel byl zatím ve výrobě čipů soběstačný. To by se ale mohlo změnit

Nemusíte se kdovíjak vyznat v počítačích, abyste věděli, že někteří výrobci procesorů – například Intel – mají vlastní výrobny. Jiní – například Nvidia – k výrobě využívají služeb třetích stran. Také Intel si však může začít osvojovat tento model. Připustil to jeho šéf Bob Swan. Dle něj to Intelu může umožnit přístup k výrobním technologiím jiných firem bez toho, aby své produkty zcela outsourcoval, a zároveň se vymanit z poněkud ošemetného výrobního procesu, v němž spoléhá sám na sebe.

Soběstačnost ve výrobě byla pro Intel i AMD pravidlem dlouhé dekády. Že není neměnné, společnost naznačila už loni v létě, kdy ohlásila plán na spolupráci s jinými firmami, zejména v důsledku pokračujících problémů souvisejících s přechodem z 14nm technologie na 10nm. Na tom, kde Intel vyrábí své čipy, až tolik nesejde. Jestliže však Bob Swan hovoří rovněž o možnosti zavedení „jiných výrobních procesů“ ve vlastních výrobnách – nejspíš ve snaze držet krok s dalšími výrobci –, hovoří o možné změně, která v budoucnu může ovlivnit konkurenceschopnost Intelu.

Swan o plánech mluvil ve videokonferenci s novináři ještě před zahájením právě probíhajícího počítačového veletrhu CES 2021.

„Jestli přijde chvíle, kdy využijeme technologické procesy někoho jiného v rámci našeho výrobního prostředí? Řekl bych ano, je to možné,“ připustil tuto možnost Swan. „Uvědomujeme si, že náš ekosystém se během uplynulých deseti let dost vyvinul, a pokud se naskytne možnost těžit nějakým způsobem z průmyslového pokroku a inovací, myslím, že se jí budeme vážně zabývat.“ Swan tuto eventualitu připustil coby způsob, jak dát prostor novým nápadům.

„Nemusíme všechny inovace dělat sami. To znamená, že v budoucnu můžeme víc spoléhat na outsourcing. Znamená to, že můžeme více těžit z duševního vlastnictví třetích stran, i to, že můžeme sami vyrábět pro jiné. Takže ano, scénář, v němž bychom mohli v rámci naší výroby využívat procesy druhých, je reálný.“

Není přitom pochyb, že Intel by pro nové nápady určitě prostor našel. Zatímco společnosti činil přechod na 10nm výrobní technologii, v AMD už si osvojili 7nm a nejnovější modely procesorů Exynos od Samsungu už jsou vyráběny dokonce 5nm procesem. Zároveň je ale s ohledem na komplexnost procesu třeba dodat, že porovnávat výrobní technologie nelze jen velikostí čísla

Je-li nějaká taková spolupráce na pořadu dne, Swan neuvedl. Pokud by na ni ale došlo, mohla by opět o něco rozostřit rozdíly mezi společnostmi, které si ve výrobě vystačí samy a těmi, které využívají spolupráce s jinými. A zároveň je pravděpodobné, že tyto rozdílnosti by mohly být zásadnější, než jen uvedené na papíře.