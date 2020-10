Intel: Čipy Rocket Lake přijdou z kraje roku 2021

Intel potvrdil, že čipy jedenácté generace Rocket Lake se dostanou na trhu v prvním kvartálu příštího roku (pravděpodobně v březnu), a také to, že budou podporovat rozhraní PCIe 4.0.

„Půjde o další prvotřídní procesor pro herní systémy a těšíme se, až vám budeme moct v dohledné době sdělit podrobnosti. Je toho totiž mnohem víc,“ láká viceprezident Intelu John Bonini. Rocket Lake má být dalším zástupcem 14nm generace, nejspíš s osmi jádry, ačkoliv architektonicky podobné Ice Lake, respektive Tiger Lake. Intel s aktuálním oznámením přichází jen pár hodin před tím, co má konkurenční AMD zveřejnit detaily k vlastní novince, desktopovým procesorům Ryzen 5000, které se začnou prodávat nejspíš o něco dřív.

Minulý měsíc Intel ohlásil jiný z čipů jedenácté generace, a to mobilní Tiger Lake, které by se měly dostat na pulty obchodů v nejbližších dnech. Co zatím není úplně jasné, zda se Tiger Lake dočká i své desktopové varianty, ačkoliv s ohlášením Rocket Lake se spíš zdá, že ji přeskočí.

Dosud totiž Intel zpravidla na podzim představil nový čip v mobilní verzi, ta desktopová pak následovala v průběhu jara. Pandemická situace a nemožnost prezentovat nové produkty na obvyklých konferencích a veletrzích však mohla tento přístup změnit.