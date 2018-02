Intel: Klasické pevné disky končí, budoucnost je pouze v SSD a cloudu

Tím však Intel nevylučuje SSD: naopak, má pro ně bohaté plány, které zahrnují 1TB i 2TB disky – tím se neliší od konkurenčních firem v oboru. Daleko zajímavější je technologie Optane, pro podnik unikátní.

Optane je něco mezi pevným diskem a DRAM pamětí, původně sloužící jakožto mezipaměť pro SSD. SSD stavějící na technologii Optane jsou zajímavou volbou, stále však nepronikly do mainstreamu.

V budoucnu firma plánuje zkombinování Optane pamětí a SSD, což by mohlo vést k velice zajímavé kombinace dnešních RAM a SSD v jednom balíčku: to je však prozatím mimo možnosti současných technologií a pouze vize budoucnosti. Například pro serverová data centra, kde se každý centimetr místa počítá, je však velice lákavá.

Rychlé – ale drahé – paměti Optane jsou pro Intel klíčové. Vylepšují celkový výkon systému, který je vlivem dosažení hranice v taktování procesorů důležitý; jde o výhodu, kterou má Intel nad konkurenčním AMD a která jde těžko smazat.

Pokud se Intelu podaří propojit své chipsety, SSD a Optane dohromady, mohlo by v počítačích být více populárního sloganu „Intel inside“ než kdy dříve.

Co není jasné, a co Intel odmítá zodpovědět, je, jak Optane reaguje na zranitelnost Spectre, která se týká u úložišť. K tomu se zatím firma nevyjádřila.

Součástí konkurenční výhody technologie Optane je absence reálné konkurence: ačkoliv 3D Xpoint, z níž Optane vychází, vyvinuly společně firmy Intel a Micron, tak Micron zatím svou verzi obdobných produktů neuveřejnil. Intel tak má volné pole působnosti.

Celkovým cílem Intelu však není přesunout své produkty do počítačů uživatelů: paradoxně chce firma uskutečnit naprostý opak. Jediným lokálním úložištěm na PC zákazníků by mělo být Optane, které by do mezipaměti ukládalo nejčastěji užívaná data zařízení. Pevné disky? Ty nemají v počítačích do budoucna místo, věří společnost.

Podle Roba Crooka, šéfa sekce nevolatilních úložišť Intelu, by byla rychlost připojení do úložiště v cloudu skrze 5G síť srovnatelná s pevným diskem běžícím na technologii SATA. „Takže pokud bude Optane fungovat lépe než SATA, s vyšším výkonem, šlo by teoreticky pevný disk přesunou do cloudu,“ věří.

V současnosti nejsou tyto myšlenky Intelu ničím jiným než jen pokročilým konceptem – už jen proto, že 5G síť se celosvětově objeví nejdříve kolem roku 2020. Nejen výrobci, ale také uživatelé si navíc nejprve musí užívání nového rychlostní standardu bezdrátové sítě ověřit a být si v ní jistí.

Firmy jako Intel budou chtít, aby se mohli uživatelé na 5G připojit prakticky odkudkoliv. „Je to pořád dost daleko, ale z technologického úhlu pohledu víme, kam to směřuje,“ podotýká Crooke.