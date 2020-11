Intel se opřel do AMD, kritizuje výkon Ryzenu 4000 na baterii

Intel se veřejně pustil do svého konkurenta, společnosti AMD, kritizujíc výkon mobilního CPU Ryzen 4000. Tvrdí, že pokud notebook není připojen v elektrické síti, výkonnost čipu značně pokulhává. Intel tvrdí, že jeho testy prokázaly pokles výkonu až o 48 %, jestliže notebook jel jen na baterii.

Pravdivost tvrzení dokládá výsledky benchmarkových testů při spuštění běžných aplikací, jako jsou Word či Acrobat Reader, a nepřekvapivě jej doprovází konstatováním, že jeho vlastní čipy Tiger Lake jsou v tomto ohledu spolehlivější.

Například test benchmarkové aplikace PCMark 10 měřící výkon notebooku při standardních úkonech v aplikacích sady Microsoft Office 365 na pěti různých noteboocích s čipem Ryzen 4000 od pěti různých výrobců zaznamenal pokles výkonu až o 38 %, pakliže byly poháněny pouze baterií. Dle Intelu obdobné výsledky prokázaly i další typy testů.

Výjimkou prý byl jen CineBench R20 od Maxonu zaměřený na 3D rendering. Jak je to možné? Dle zjištění Intelu notebooky s inkriminovaným čipem výrazně zpožďují zvýšení (boost) rychlosti procesoru (a to až o několik vteřin), aby ušetřily baterii. Výsledkem tak je, že u úkonů, které jsou náročné, ale trvají jen krátce, boost ani „nestihne“ naběhnout a uživatel zaznamená pokles výkonu. Kdežto v případě testů jako je CineBench, který trvá několik minut, může Ryzen 4000 náležitě zazářit.

Samozřejmě, jde o tvrzení konkurence, zdravé pochybnosti jsou tedy na místě. Ale tak jako by měl Intel pravdivost svých tvrzení náležitě prokázat, měla by být společnost AMD schopna je vyvrátit. Očekáváme tedy, že AMD bude reagovat. Ačkoliv je to vůbec nezbytné?

Zaprvé, každý uživatel má na svůj notebook jiné nároky. Že čipy Tiger Lake jsou preferované těmi, kteří dělají na výkon spíš méně náročnou práci, pro kterou potřebují procesory s vysokou frekvencí a okamžitým boostem, kdežto Ryzeny 400 jsou zase vhodnější pro ty, kdo potřebují spoustu jader pro střih videa či práci s 3D, jsme věděli. Otázka tedy není, jestli AMD o trochu zaostává za Intelem při připojení do sítě, ale jestli skutečně výrazně zaostává při výkonu pouze na baterii.

A i kdyby se opravdu potvrdilo, že tomu tak je, každý uživatel by pak měl zvážit výhody a nevýhody jednotlivých čipů dle vlastních potřeb. Jinými slovy, jestliže někomu záleží hlavně na špičkovém výkonu v grafických programech tehdy, je-li notebook zapojen do sítě, určitě nebude mít problém s tím, že ho dosahuje na úkor nižšího výkonu při běžných činnostech v aplikacích Office, když zrovna notebook není připojen v elektrické síti. A totéž platí i naopak.