Intel varuje před nedostatkem procesorů

Šéfové Intelu upozorňují, že firma nebude v nejbližším období schopna vyhovět poptávce po počítačových procesorech. Dobrou zprávou je, že Intel je připraven vzít na sebe zvýšené náklady (například za dražší komponenty) a její zákazníci by tak za nedostatkové zboží nemuseli platit víc. Je však otázka, jak se ceny projeví směrem k běžným uživatelům.

„Situace zůstává napjatá a my tak nejsme schopni plně vyhovět poptávce,“ přiznal George Davis, finanční šéf Intelu. Dle něj firma nedokáže sehnat dostatek potřebného materiálu, aby byla schopna s rostoucí poptávkou držet tempo.

„Předpokládáme, že zájem nadále poroste, nicméně nedostatek materiálů bude přetrvávat ještě několik kvartálů. Nejvíc ho naši zákazníci pocítí ve třetím kvartálu letošního roku.“

Globální nedostatek čipů v uplynulých měsících ovlivnil celý trh, od chytrých telefonů, přes grafické karty až po automobilový průmysl. Intel má problémy vyhovět požadavkům již delší dobu, nicméně v minulosti si je zčásti působil sám, když byl ovlivněn mimo jiné přechodem na nové výrobní technologie, a to především z 14nm na 10nm proces. Současná situace je však prý mimo kontrolu firmy.

Šéf Intelu Pat Gelsinger nicméně ujišťuje, že firma je připravena vzít vyšší ceny na sebe a nepřenášet je tak na zákazníky: „Nepředpokládáme, že by se prodejní ceny měly mezi první a druhou polovinou letošního roku měnit. Současnou situaci vnímáme jako příležitost investice do našich zákazníků, šanci na posílení vzájemné důvěry a utužení partnerství do budoucna.“

Není ale jisté, zda se ceny nezvýší bez ohledu na dobrou vůli Intelu, pod vlivem jiných ekonomických faktorů. Intel sice nemusí účtovat vyšší ceny svým zákazníkům, tedy výrobcům hardwaru, prodejci prodávající jejich produkty však už tak vstřícní být nemusejí. Jak totiž ukázala nedávná zkušenost s grafickými kartami, nedostatek zpravidla pro uživatele znamená vyšší cenu, bez ohledu na to, jaká je reálná hodnota produktu.