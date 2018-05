iPhone vs Android: proč mají Androidy stejné výřezy jako iPhone X?

„Po více než dekádu bylo naším cílem vytvořit iPhone, který se skládá pouze z displeje,“ popsal hlavní designový ředitel Applu Jony Ive při startu iPhonu X v minulém roce. „Fyzický objekt, který se promění v zážitek.“

Pro designéra to sice zní úžasně, ale problém se smartphony je ten, že s nimi uživatel musí interagovat. Vpředu tedy musí určité prvky zůstat; proto se ani u iPhone X nešlo všeho zbavit. Ive se tedy rozhodl všechny prvky v přední části telefonu nahustit do malé horní části uprostřed nad OLED displejem.

A tak vznikl výřez.

Špičková kamera a senzory, infračervená kamera, senzor pohybu, mikrofon, reproduktor... to vše a další je důležité kupříkladu i pro Face ID autorizační systém Applu nebo jeho TruDepth kameru.

Rozhodnutí přidat výřez se z nějakého důvodu stalo jedním z klíčových témat výroby nových smartphonů. Podle Anshela Saga z Moor Insights & Strategy jde o „nezbytný prvek designu a displejů kvůli současným technologiím sensorů a displejů dnes dostupným“.

Na výřez se od konkurence i recenzentů snesla kritika, spoustu dalších výrobců však následovalo lídra trhu. Jen několik příkladů smartphonů a prodejců za všechny: Blackview, OnePlus, Asus Zenfone 5, Huawei P20, LG G7, Wiko View 2 Pro, Leagoo S9, Oukitel U18, Ulefone T2 Pro, Ulefone X, Doogee V, Noa H10, iLA X, Otot V5801, Oppo A3, Vernee M7, Nokia X6, ZTE.

Některé z nich dokonce výřez teoreticky ani mít nemusí, protože v další části telefonu mají standardní ovládací panel třeba s čtečkou otisků prstů.

Snu o celodisplejovém mobilu obětoval Apple i konektor pro sluchátka – dodnes mnohými nenáviděný trend na smartphonovém trhu. Ačkoliv někteří chápou konec jacku na sluchátka jakožto evoluci, pro jiné se stal příkladem designu nad praktičností: je jedno, co budeme muset obětovat tomu, aby z nějakého důvodu byl displej po celém přístroji, což není hezké ani praktické, ale řekli jsme si, že to uděláme, a tak to uděláme.

Výřezy u Androidu jsou navíc mnohem větším problémem – kvůli nedostatku softwarové kontroly nad Androidem zakrývá vyřezaná část často klíčové prvky ovládání. Problém by mohl vyřešit Android P, na který Google údajně vytváří řešení tohoto problému, ale zda se to vyplní není jasné. Starší telefony navíc pravděpodobně stejně aktualizaci na nový systém nedostanou.

Výsledkem kontraproduktivní snahy o zařazení výřezů není vytvořit praktický systém, ale kopírovat Apple – obdobně jako u vyřazování jacku na sluchátka. Hloupá a zbytečná snaha napodobit mobil, který si zákazník konkurenční firmy koupit nechce, neboť jinak by jej už měl.

Jonymu Ivemu z Applu toto kopírování výřezu vadí. „Když něco děláte poprvé, nejste si jistí, že to bude fungovat, strávíte vývojem třeba sedm nebo osm let a pak vám to okopírují. Je to jednoduché: je to krádež a lenost. Nemyslím si, že je to v pořádku, vůbec ne.“

Tvrdá slova pro malý výřez.

Inovace je drahá, takže není divu, že někdo kopíruje lídra trhu, byť to není zrovna eticky ideální, je to běžně všude v informačních technologiích.

Hloupý je snad jen samotný důvod kopírování – protože to má Apple. Apple už dávno není tou geniální společností jako před deseti, patnácti lety, kdy stálo za to se řídit trendy, které firma určovala. Android má čas a příležitost na to převzít vedení a donutit Apple k tomu, aby on kopíroval technologie konkurence.

Jenže výrobcům se nechce – jejich pozice je pohodlná a nenákladná.

Uvidíme, jak se situace vyvine. Budoucnost ošklivých celoobrazovkových smartphonů už je však zřejmě bohužel zcela nevyhnutelná.