Jak dlouho potrvá nedostatek polovodičů a co to znamená?

Ekonomické škody mohou být nedozírné. Není radno podceňovat, v čem všem jsou čipy. Nejde jen o počítače – jde o automobily, kuchyňské potřeby, hračky pro děti; v podstatě cokoliv, co je možné, v sobě dnes elektroniku má.

Než se na problém podíváme hlouběji, abychom pochopili, proč je taková věc pro spotřebitele špatná, podívejme se, jak problém vlastně vznikl.

Vpravdě i zde můžeme lehce označit covid-19 jako viníka. Ovšem není to viník jediný, ale více než důležitý. Bez covidu by krize možná také nastala, ale později a v menší míře. Poptávka po elektronice stoupla natolik, že ji nejsou schopní výrobci uspokojit.

A těch zase není tolik. Velkých výrobců těch „nejnižších“ součástek potřebných pro fungování elektroniky je několik málo desítek, převážně na Tchaj-wanu, V USA a v Japonsku. Čína navzdory obecné představě zde vůbec nefiguruje. V Číně jsou továrny (a je otázka, jak dlouho ještě budou), ale nikoli samotné firmy.

V současnosti největší mezi výrobci jsou vše známá jména. Americký Intel, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments patří mezi známější, stejně jako dva jihokorejští obři Samsung a SK Hynix. Ty doplňují obři z Tchaj-wanu jako MediaTek nebo TSMC a následují japonští výrobci jako Toshiba, Sony, Fujitsu, Hitachi, Panasonic nebo Mitsubishi.

Mimo tyto země je velkých výrobců pramálo. V Evropě lze zmínit snad jen Infineon, STMIcroelectronics, britský Arm či francouzský Soitec. Továren je v Evropě spousta, ale vlastníci jsou v naprosté většině zahraniční; i tak pokrývá Evropa jen několik procent výroby, což chce EU mimochodem do budoucna změnit.

O to ale nejde – jde spíše o to, že samotných výrobců a „megatováren“, kde polovodiče chrlí jeden za druhým, zase tolik není. Udržet soulad s poptávkou není jednoduché, obzvláště v dnešní době, kdy se poohlíží po výrobě mimo Čínu. V ní rostou náklady na pracovní sílu a roli hrají i důvody politické. Bangladéš, Vietnam a další země jihovýchodní Evropy jsou pro firmy praktičtější, výstavba továren však trvá delší dobu, většinou několik let. Po postavení závodu je nutné také samotnou výrobu rozjet, což může nějakou dobu trvat.

Intel, TSMC, Qualcomm i další nové továrny plánují nebo už stavějí, několik v USA i Evropě. Nebude to ovšem hned, jak správně nedávno odhadli zástupci IBM.