Jaké novinky Synology přichystalo pro rok 2021?

Active Backup for Business se v následujícím roce dočká několika vylepšení. Pokud jde o platformy, máme plně pokrytou Windows platformu a Linux na úrovni souborové zálohy. Jsem rád, že mohu oznámit nadcházející vylepšení pro linuxové prostředí a příchod Active Backup Agenta, který rozšíří možnosti zálohování na této platformě. Uživatelé MacOS se také mohou těšit na příchod Active Backup for Business pro tuto platformu, pracujeme totiž i na řešení zálohování pro Mac uživatele.

Jedním z nejčastějších požadavků, které jsme dostávali, byla možnost šifrování záloh, a protože věnujeme velký důraz zpětné vazbě od zákazníků, Active Backup bude podporovat AES256 šifrování záloh, které zaručí velmi vysokou bezpečnost zálohovaných dat.Stejně jako dojde propojením Synology C2 cloudu a Synology NAS k vytvoření hybridního cloudu, plánujeme také integraci Active Backup for Business do Synology C2. Bude tak možné zálohovat zmiňované platformy nejen na Synology NAS, ale také přímo na Synology C2 server, který je pro evropské zákazníky umístěný v německém Frankfurtu.