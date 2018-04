Ještě letos budeme nabíjet bezdrátově i na dálku

Jednou z takových společností je Ossia, která oznámila spolupráci na vývoji produktů s výrobcem elektroniky Molex. První výsledky se mají na trhu vyskytnout letos.

Na rozdíl od dnes populárních bezdrátových nabíjecích podložek, které reagují na dotyk, vyvíjí Ossia technologii fungující na větší vzdálenost; některé souběžně vyvíjené technologie dokonce umožňují nabíjet vzdáleně i skrze stěnu, nebo automaticky dobíjet mobil v kapse po vstupu do místnosti.

Technologie Cota, kterou Ossia vyvíjí, funguje na principu radiofrekvenčních vln využívaných k nabíjení a posílání dat na vzdálenosti o něco vyšší než 4 metry. Cota navíc dokáže nabíjet vícero zařízení najednou a vyrábí se v různých podobách.

Dva systémy Cota propojené navzájem a umístěné kupříkladu na stropě by zvládly uspokojit napájecí potřeby v běžné kavárně nebo kanceláři, věří společnost. Ossia pracuje také na AA bateriích schopných dobíjení bezdrátovým způsobem.

Ossia není nováčkem v oboru. První prototypy produktů bezdrátového nabíjení měla firma už v roce 2013 a v roce 2015 věřila, že je dostane na trh. To se však nestalo.

Vlivem partnerství s výrobcem Molex by však mohla firma dostat své produkty na trh už ve druhé polovině letošního roku, věří Jennifer Grenzová, viceprezidentka marketingu společnosti. Molex je jedním z tradičních amerických výrobců s více než osmdesátiletou historií. Pomohl ve vývoji prvního autorádia, prvního mobilního telefonu a první HDTV.

Bezdrátová zařízení s technologií Cota lze ovládat skrze síťovou platformu Cota Cloud. Přijímače jsou natolik malé, že je lze snadno integrovat do zařízení internetu věcí, nositelných zařízení a další elektroniky.

Lily Yeungová, viceprezidenta Molex Ventures, je prý s Ossií v kontaktu už od roku 2016, kdy jí finančně podpořila.

První produkty Ossie se pravděpodobně ocitnou hned na několika různých segmentech trhu: obzvláště internet věcí se jeví nadějným, neboť technologie by kromě nabíjení šla využít i k posílání dat.

Ve Spojených státech mají společnosti problémy s regulátory, obzvláště s federální FCC, která technologii blokuje. Situace se však pomalu obrací a předseda federální komunikační komise Ajit Pai nedávno certifikoval obdobný produkt společnosti Energous.

Největší potenciál pro bezdrátové nabíjení a odesílání dat vidí Yeungová v maloobchodu a výrobě. Továrny a výrobní závody kupříkladu využívají internet věcí k přenosu dat mezi oddělením údržby a produktovou analýzou. Chytré kanceláře mají stovky až tisíce senzorů, které by takto šlo snadno nabíjet a propojovat. Obdobné je to u maloobchodu, kde by šlo dynamicky upravovat ceníky zboží pohodlně a na dálku, což je užitečné obzvláště třeba u zeleniny a dalších produktů, které lze prodávat jen velmi omezenou dobu.

„Každý rok jsou ztraceny miliony dolarů vlivem odhozeného zboží, které zůstalo v regálech příliš dlouho,“ popisuje Yeungová.

V září 2017 oznámil bezdrátovou nabíječku i Apple – AirPower. Od té doby je však ticho po pěšině. Technologii by pro firmu mohla vyvíjet odkoupená společnost PowerByProxi, která již na podobných produktech dříve pracovala.

Bezdrátového nabíjení se možná brzy dočkáme i v Evropě. Ossia má totiž uzavřeno partnerství s německou firmou Motherson Innovations a pracuje na tom, aby bezdrátový systém Cota dostala nejen na osobní zařízení zákazníků, ale také do automobilů.