Kompaktní, výkonný, úsporný: IBM FlashSystem

IBM FlashSystem řady 5000 jsou úložiště vhodná pro všechny typy společností, které hledají pokročilé funkce, vysokou dostupnost, extrémní výkonnost a to vše za rozumnou cenu.

I v rámci low-end a midrange modelů, kam IBM řadu 5000 řadí, lze ještě rozdělit nabídku na model pro náročnější uživatele, zde patří model IBM FashSystem 5200, a modely pro uživatele méně náročné na výkon zato s vyššími nároky na nízkou cenu úložištrě, kam řadíme modely 5035 a 5015.

IBM FlashSystem 5200 – dnešní midrange snese srovnání s highendy nedávné minulosti

Hlavním rozdílem ve srovnání tohoto modelu s nižšími modely této řady je nejmodernější hardware architektura řadičů postavená na end2end NVMe designu. NVMe design přinesl významné snížení latence zpracování zápisových i čtecích operací a tím zvýšil výkon tohoto modelu ve srovnání s jeho předchůdci se starším SAS designem o téměř dvojnásobek.

Nový design přináší také celou řadu HW komponent, které dokáží zvýšené výkonnostní možnosti systému dokonale využít. Řeč je o patentovaných IBM NVMe Flash Core Modulech (FCM), jež mohou být v poli umístěny místo klasických SSD a nabízejí latence v řádech desítek mikrosekund (zlomek milisekundy). Kromě toho je kapacita největšího modulu více než 30TB, a tak dokážete kapacitu v řádech stovek TB vystavět na několika málo modulech, aniž byste se museli obávat o výkonnost takového řešení. Pokud byste přesto měli ještě vyšší nároky, můžete FCM doplnit o Storage Class Memory (SCM), což jsou paměťové moduly, jejichž latence se pohybují v řádech nanosekund. Taková kombinace nabízí výkonnost v řádech statisíců IOPS i při osazení jen malého počtu paměťových médií. Aby toho nebylo málo přináší FCM další benefit a tím je HW komprese na nich uložených dat. Tento způsob komprese není iniciován v softwaru řadičů diskového pole, nýbrž přímo v paměťových modulech FCM, tím je eliminován vliv na výkon řadiče diskového pole. Celkově lze konstatovat, že NVMe design dal zelenou pro využití celé řady HW komponent, které udělaly z midrange pole minulosti highend pole současnosti, byť tento model s ohledem na ještě výkonnější modely ve své nabídce řadí IBM do kategorie midrange.

K čemu by nám byl ale takto výkonný systém, kdyby nad ním neměl dozor pokročilý software, který umí tento výkon efektivně využít. Tuto úlohu má u systémů řady IBM FlashSystem 5000 integrovaný software IBM Spectrum Virtualize schopný uspokojit potřeby i toho nejnáročnějšího zákazníka. Do spektra nabídky funkcionalit, které se v této obálce ukrývají, patří vše, co moderní společnost potřebuje, aby vystavěla řešení pro efektivní ukládání dat s vysokou dostupností.

A začněme přímo u té vysoké dostupnosti. IBM HyperSwap nabízí to, co dnes každá větší organizace pro ukládání dat požaduje, automatický synchronní zápis a čtení dat na/ze dvou diskových polí, automatický failover v případě jakéhokoli výpadku kterékoli komponenty klastru těchto diskových polí a tzv. „site awareness“, tedy zajištění stavu, kdy je při standardním provozu zajištěn zápis a čtení v lokalitě, kde je přítomen primární systém (server). To vše a mnohem víc Hyperswap pokrývá.

Další funcionalitou, která stojí za zmínku, je IBM EasyTier. Navazuje na výše uvedená fakta ohledně výkonnosti FCM a SCM, tedy extrémně výkonných NVMe paměťových médií. EasyTier totiž zajišťuje, aby kombinace FCM a SCM byla max. efektivní, neboť „tieruje“ mezi až třemi typy paměťových médií a rotačních disků. U modelu FlashSystem 5200 to mohou být SCM, FCM, SSD, SAS a NL-SAS, vždy však mezi maximálně mezi třemi z nich.

Vynechat nelze ani redukční mechanismy, pro jejichž softwarovou realizaci má tento model bohatou výkonnostní rezervu. Jedná se o inline deduplikaci, kompresi a thinprovisioning. Pro mnohé organizace může být neméně důležité šifrování dat a možnost externí virtualizace.

IBM FlashSystem 5015 a 5035: nižší třída s enterprise funkcionalitou

Modely IBM FlashSystem 5015 a 5035 nabídnou levnější řešení, což se projevuje v jejich hardwarové vybavenosti, ale používají stejný integrovaný software jako vyšší modely řady IBM FlashSystem.

Hardware vychází ze staršího designu, kdy vnitřní architektura těchto modelů využívá standard SAS 3.0. Přesto nabízejí velmi slušnou výkonnost a mohou být dostatečným řešení pro celou řadu organizací s nižším rozpočtem a výkonnostními nároky. Při vhodné konfiguraci je možné i u těchto modelů docílit výkonnosti ve stovkách tisíc IOPS, daleko více však záleží s jakou velikostí bloku vaše workloady pracují, neboť limitem bude celková propustnost řadičů, která se u vyššího modelu pohybuje orientačně kolem 3GB/s. Modely je však možné osadit kombinací SSD, SAS a NL-SAS médií a lze tedy vytvořit vhodný kapacitní mix s ohledem na výkonnost a cenu.

No a právě s ohledem na velmi slušnou a pro mnohé dostatečnou výkonnost je úžasné, že integrovaný SW se u těchto modelů v ničem významném neliší od vyšší modelů stejné řady. S ohledem na výkonnost není pro FlashSystem 5015 k dispozici deduplikace, komprese a šifrování a také nelze tento model propojit do Hyperswap klastru. Stále je však možné provádět sníky, klony, vzdálené zrcadlení nebo thinprovisioning. Jedná se však skutečně o základní model celé řady. Mnohem zajímavější je IBM FlashSystem 5035. Jedná se první model řady, který je možné propojit do klastru, čímž lze využít funkci Hyperswap pro vysokou dostupnost, blíže popisovanou u vyššího modelu IBM FlashSystem 5200. Tento model má k dispozici také deduplikaci a kompresi na softwarové úrovni a nechybí ani šifrování dat. Pro mnohé organizace to tedy může být ono bingo v podobě dostatečně výkonného modelu za rozumnou cenu a navíc s enterprise funcionalitou.

Řada IBM FlashSystem 5000 vám dá opravdu na výběr

Ať už hledáte nejmodernější technologie nebo skvěle vybavené úložiště za rozumnou cenu a současně se nechcete vzdát možnosti provozovat zařízení renomovaného výrobce s lokálním zastoupením, včetně veškerých dostupných služeb a podpory přímo u vás, IBM vás řadou FlashSystem 5000 určitě nezklame. Jsme tu pro vás.



