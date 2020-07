Nábytek do kanceláře musí korespondovat nejen s technikou

Vybavení kanceláře se řadí mezi ne příliš oblíbené procesy, nicméně jde o nezbytnost. Právě v administrativních prostorách se člověk musí cítit maximálně komfortně a všechny věci by měly dokonale ladit tak, aby jeho pracovní výkon byl co možná nejvyšší. Pokud si aktuálně kancelář vybavujete nebo se k tomuto kroku chystáte, jste na správné adrese. V následujících řádcích se totiž zaměříme na několik důležitých aspektů, jež byste v tomto ohledu měli brát určitě v potaz.

Počet lidí, kteří kancelář sdílí

V první řadě byste se měli zaměřit na to, kolik lidí v kanceláři bude. Jinak se zařizuje místnost, kde má pracovat pouze jeden jediný člověk, a jinak prostory sdílené hned několika lidmi. V prvním případě bohatě postačí jeden jediný nový kancelářský stůl, kancelářská židle a výpočetní technika. Nic víc nepotřebujete. Kanceláře pro větší kolektivy jsou v mnoha ohledech odlišné. Je třeba u nich počítat zejména s propojením jednotlivých pracovišť, rozlehlými stoly a dostatkem dalšího nábytku pro uskladnění šanonů a mnohých kancelářských pomůcek. Jinak je také důležité pouvažovat o pojetí administrativních prostor ve smyslu, že mohou mít klasicky oddělená jednotlivá pracovní místa, nebo se naopak stylizují jako open space. Především tato druhá varianta se prosazuje mnohem více, ale s příchodem koronavirové pandemie začíná ustupovat. Lidé by se zkrátka neměli nacházet v bezprostřední blízkosti. Budoucnost ukáže, jestli je open space optimální řešení.

Jakou výpočetní techniku budete využívat?

Neméně důležitá je také výpočetní technika, jež má v kancelářích být. Tradičně se používají klasické stolní počítače. Pokud je chcete mít, vyplatí se myslet i na specifický nábytek, do něhož se integrují počítačové skříně. Jsou-li tedy součástí přístrojů. Mnohdy se počítá spíše jenom s monitorem, jehož součástí jsou právě procesor, pevný disk a další hardware. V mnohých případech se také nakupují pouze dokovací stanice. Konkrétní zaměstnanec tak přijde do práce a jenom si do dokovací stanice zasune svůj notebook. Během chvilky se tak dostane k uložené práci. Z ostatní výpočetní techniky je zapotřebí jmenovat také periferie, mezi něž se řadí především tiskárny, skenery, případně projektory. I tato zařízení vyžadují dostatečné množství prostoru. Mnohé dokonce potřebují přívodní kabely. Minimálně tedy ten vedoucí do zásuvky. Připojeny už bývají většinou bezdrátově prostřednictvím wi-fi, bluetooth nebo jinak. Nakupovat mnohdy nemusíte nové počítače. Většinou se vyplatí repasovaná výpočetní technika.

Počítáte také s návštěvami?

Rozhodně byste měli. Kanceláře samy o sobě nemohou být fakticky izolovány. Spíše se vyznačují tím, že v nich zaměstnavatelé nebo zaměstnanci jednají s jinými osobami, případně s nimi spolupracují. Rozhodně je třeba říct, že i v jedné kanceláři pro jednu jedinou osobu nemůže chybět jednací stůl. Optimální je samozřejmě další místnost, případně oddělený prostor určený k tomu, aby se tady setkávali obchodní partneři, týmy lidí a podobně. I v takovéto konferenční místnosti je třeba myslet na vybavení těmi správnými stoly a konferenčními židlemi. Ty nemusí být drahé, využijete-li slevy na nábytek do pracovny.

Důležitá role světla

Jednoznačně. Také na světlo je zapotřebí myslet. Čím více především denního světla do kanceláře přivedete, tím lépe. Samozřejmě počítejte se správným zastíněním, aby se mohlo světlo dokonale regulovat podle potřeby. Jinak také popřemýšlejte o rozmístění osvětlení jako takového. Výbornou volbou pro celkové osvětlení místnosti jsou bezesporu LED panely. U stolů by také měly být malé lampičky pro přisvícení. Práce na počítači či s různými papíry si mnohdy další přídavný zdroj světla vyžaduje.