Nedostatek čipů pro PC už nenastane, tvrdí Intel i Microsoft

Finanční šéfka Microsoftu Amy Hoodová uvedla, že probouzející se trh je v současnosti dokonce silnější, než její tým očekával. Ještě před čtvrt rokem přitom hovořila odlišně, stěžujíc si jménem Microsoftu, že slábnoucí dodávky čipů uvrhly do krize celý trh.

Co jej pomohlo narovnat, neuvedla, samotný Intel však v lednu přiznal problémy ve výrobě, s nimiž se potýkali také ostatní výrobci.

„Poslední kvartál uplynulého roku dopadl dobře,“ uvedla Hoodová k tématu dodávek mikroprocesorů od Intelu, s tím, že letošní tržby Microsoftu díky tomu porostou zhruba o 14 %, v samotné oblasti osobních počítačů – zahrnující produkty Windows, Surface a také Xbox – pak meziročně zhruba o 8 %; ovšem ač v růstu, mírně za očekáváním zůstává růst produktů Surface spoléhajících exkluzivně na procesory Intelu. To je však dáno i tím, že Microsoft svá očekávání v loňském roce poněkud přecenil.

Nedostatkem čipů od Intelu však netrpěl jen Microsoft. Gartner odhaduje, že prodej počítačů se v jeho důsledku ještě v prvním kvartále letošního roku meziročně propadal o 4,6 %. Nepřekvapivě z něj těžila konkurenční společnost AMD, která v závěru loňského roku navýšila svůj tržní podíl na 15,8 %.

Šéf Intelu Bob Swan mezitím prohlásil, že dokud on bude ve funkci, podobná krize ve výrobě už nenastane. Navzdory původním plánům investovat především už do nové generace 10nm produktů chce proto Intel letos ještě podpořit a zainvestovat také do 14nm procesorů.

„Zaměříme se na méně věcí, ale ty, na nichž záleží nejvíc, budeme dělat lépe,“ uvedl i v odkazu na dřívější rozhodnutí stáhnout se z trhu 5G modemů pro chytré telefony.

„Navýšili jsme výrobní kapacity, abychom v druhé půli letošního roku zase vylepšili naši pozici na trhu, ačkoliv ve třetím kvartále letošního roku pro nás bude produktový mix i nadále výzvou.“