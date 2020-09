Notebooky s čipy Tiger Lake se na trhu objeví příští měsíc

První notebooky s čerstvě představenými procesory Tiger Lake se do obchodů dostanou v průběhu října. Potvrdil to sám Intel, který byl jinak ohledně termínů dosud spíš opatrný, když mluvil rámcově o podzimu.

Z prezentace společnosti je zjevné, že notebooky s čipy jedenácté generace se dostanou na předvánoční trh, ovšem s výjimkou čipů Core i3-1125G4 a Core i3-1120G4, které budou k dispozici až v příštím roce. Z uvedených termínů vyplývá, že zákazníci mají zhruba ještě měsíc času, než budou k dispozici první benchmarková měření, na základě kterých se budou rozhodovat, zda sáhnout po notebooku s čipem Tiger Lake nebo tom s konkurenčním Ryzenem od AMD.

Jedním z prvních výrobců, který na zveřejnění říjnového termínu reagoval, byla tchajwanská společnost MSI, která na říjen potvrdila uvedení svého herního notebooku Stealth 15M, prý nejtenčího a nejlehčího patnáctipalcového herního notebooku, jaký byl dosud uveden. Pozoruhodné však nejsou jen jeho rozměry, ale i to, že bude vybaven ultra rychlým SSD se sběrnicí PCIe 4.0, což je zásadní z toho důvodu, že Tiger Lake bude první notebooková platforma od Intelu (a vlastně na světě), která jako součást své infrastruktury používá právě PCI Express 4.0.

Ruku v ruce s představením čipu Tiger Like Intel uvedl taky Evo, tedy reinkarnaci Projektu Athena, což byl před časem standard pro skutečně špičkové notebooky. Mnohé z nových Tiger Lake notebooků tak budou splňovat tento standard, včetně modelů Swift 3 a Swift 5 od Aceru, které budou mezi prvními.

Celkově by pak do konce roku mělo na trh přijít zhruba dvacet nových notebooků splňující Evo certifikaci, mezi nimi ještě například Lenovo Yoga 9i, Asus Zenbook Flip S nebo Samsung Galaxy Book Flex 5G. Do budoucna se v globálu počítá s více než 150 notebooky, které v sobě budou mít čip Tiger Lake. Při nákupu si ale dejte pozor, jak výkonný procesor bude zrovna ve vašem stroji.