Nová limuzína A6 sází na digitalizaci

Ovládací systém MMI touch response v novém modelu Audi A6 umožňuje umístit hlavní funkce vozidla – podobně jako u aplikací pro chytré telefony – přetažením ikony na požadované místo na displeji MMI. Ikony na ploše a tlačítka oblíbených funkcí tvoří základ pro nastavení individuálních preferencí a komfort při ovládání.

Pro řidiče, kteří často cestují automobilem, a provozovatele vozových parků je řešením individuální uživatelský profil. Do něho si může až sedm řidičů uložit svá preferovaná nastavení s až 400 parametry. Systém umožňuje rychlý přístup k funkcím vozidla. Konfigurovatelná tlačítka pro oblíbené funkce lze přizpůsobit preferencím uživatele. Na přání mohou i tlačítka pro osvětlovací funkce a multifunkční tlačítka disponovat technikou touch response.

Hlasové ovládání hovorovou řečí (od systému MMI Navigation) promění nové Audi A6 v inteligentního partnera pro rozhovor a průvodce na cestách. Otázky a povely zpracovává dvěma způsoby, pomocí dat uložených v paměti vozidla a – ve spojení se systémem MMI Navigation plus – navíc s podrobnými znalostmi z cloudu.

Systém ovládání MMI touch response s haptickou a akustickou zpětnou vazbou umožňuje intuitivní ovládání. Jakmile prst aktivuje funkci, uživatel uslyší a pocítí kliknutí jako potvrzení.

Na horním displeji, který má u výbavy se systémem MMI Navigation plus úhlopříčku 10,1 palce, ovládá řidič informační a zábavní systém. Spodní 8,6“ displej, umístěný na konzole středového tunelu, je využíván pro klimatizaci, komfortní funkce a pro zadávání textu, přičemž zápěstí může spočinout na páce voliče automatické převodovky. Doplňkovou roli hraje průhledový displej, který promítá důležité informace na sklo čelního okna. Společně se systémem MMI Navigation plus se dodává panel přístrojů Audi virtual cockpit, jehož displej má úhlopříčku 12,3 palce.

Sériová výbava zahrnuje systém MMI Navigation, na přání se dodává MMI Navigation plus – multimediální centrála nového formátu. Modul pro přenos dat nejvyšší verze používá LTE.

MMI Navigation plus nabízí řadu novinek také v oblasti navigace. Mezi ně patří funkce samoučení na základě projížděných tras, nabízející řidiči inteligentní návrhy při vyhledávání. Navigace probíhá online na serverech poskytovatele služeb Here, které zohledňují dopravní situaci v celém regionu. V případě přerušení datového toku přejde navigační systém do režimu navigace bez připojení k internetu, který probíhá souběžně. Sériově je k dispozici šest bezplatných aktualizací mapových podkladů v půlročních intervalech.

Navíc jsou v rámci internetových služeb Audi connect k dispozici služby „car-to-x“ s informacemi o dopravním značení a nebezpečích. Tyto funkce využívají kolektivní inteligenci flotily vozidel Audi a síťově propojují Audi A6 s jeho okolím.

Krátce po uvedení na trh rozšíří nabídku služba On-Street Parking, která usnadní vyhledání parkovacího místa. Prostřednictvím aplikace myAudi a chytrého telefonu mají majitelé nového modelu A6 přístup k digitálním službám značky.

Limuzína bude také vybavena hybridním pohonem a mnoha dalšími technologiemi, které se už hodí spíše do motoristického zpravodaje, než do technologického.