Nový iPhone 12: Čas na 5G, LiDAR a Neural Engine

Apple v úterý ujasnil, v jakých variantách bude prodávat nový iPhone 12: krom té standardní dojde ještě na mini, Pro a Pro Max. S ohledem na pověst firmy se dají očekávat špičkové telefony, nad čím by však v souvislosti s novým modelem měli začít přemýšlet ti nejnáročnější uživatelé a profíci?

Čas na 5G

Není pochyb, že v centru zájmu bude spolu s iPhonem 12 opět 5G. To opravdové. Přičemž se dá čekat, že nový iPhone urychlí jeho rozmach. Očekávaný telekomunikační standard by měl zaručit bezpečnější a nejspíš i spolehlivější konektivitu a tedy větší pracovní flexibilitu. A co je zásadní, rozšíření 5G zákonitě povede též k inovacím na tomto poli a možná i rozvoji nových odvětví.

Čip U1 a UWB

Stejně jako byl součástí iPhonu 11, také iPhone 12, ale i souběžně představený HomePod mini nebo Apple Watch Series 6 budou obsahovat čip U1. Jedním z jeho smyslů je zajištění bezpečnosti (možnost dohledání ztraceného zařízení), nově už zjevně i mimo domácnost. Zatím stále není zcela jasné, jak chce Apple využívat jeho ultra-široké pásmo (UWB), ačkoliv se obecně má za to, že plány firmy jsou v tomto ohledu velké, a v současnosti je na vývojářích, aby se pokusili poodhalit jeho potenciál.

Příležitost jménem MagSafe

Nový iPhone vrací do hry MagSafe, což bylo v minulosti označení pro napájecí konektor držící magnetickou silou. V současné podobě je MagSafe ve hře jako technologie postavená na magnetech umístěných v zadní straně telefonu, které mají jednak zefektivnit nabíjení a současně jsou schopné připojit k telefonu novou generaci MagSafe příslušenství. Připojí se i další výrobci?

Možnosti Neural Enginu

Všechny nové iPhony těží z možností nového procesoru A14 Bionic, vůbec prvního mobilního procesoru vyrobeného 5nm technologií a jedním v současnosti z těch vůbec nejvýkonnějších. Bude zajímavé sledovat, nakolik jeho výkon a Neural Engine zajišťující strojové učení, dokážou vývojáři využít například pro robotickou automatizaci procesů. Zajistí jim Apple vůbec potřebné API, aby na podobných inovacích mohli pracovat?

Co ještě nabízí LiDAR

LiDAR v současnosti najde uplatnění zejména při pořizování fotografií a utváření rozšířené reality, kdy bude využívána jeho schopnost měřit vzdálenost na základě šíření světelného pulsu mezi objektem a fotoaparátem. Nelze se však ubránit pocitu, že by tato technologie mohla být vytěžena ještě víc…

A zamyšlení na závěr

Apple tvrdí, že A14 Bionic a grafické procesory v nových iPhonech je činí až o 50 % rychlejší než telefony konkurence. Počet jader Neural Enginu se zvýšil na 16, přičemž zvládnou až 11 trilionů operací za sekundu. Závěrečnou velkou otázkou tak je, do jaké míry Mac verze těchto čipů zvýší výkon applovských stolních počítačů. Dozvědět bychom se to mohli snad už příští měsíc, kdy Apple hodlá nové Macy představit…