Nový iPhone nabídne nejspíš hlavně lepší foťák

Sotva půl roku je venku iPhone 12, fanoušci už se však těší na příští model. Ať už se bude jmenovat iPhone 13, nebo iPhone 12s, už teď se tuší, jaký bude. Pojďme si shrnout, co zatím víme.

Lepší fotoaparát

Čerstvé právy serveru DigiTimes hovoří o tom, že velkou proměnou tentokrát projde fotoaparát. Telefony s Androidem by měl bezkonkurenčně předčit zejména díky technologii stabilizace obrazu, která stabilizaci uplatňuje na všech čtyřech čočkách fotoaparátu, tzv. sensor-shift optical image stabilization nebo též IBIS (In-Body Image Stabilization), a která byla dosud dostupná jen na modelech iPhone 12 Max Pro.

Apple zároveň nadále zmenšuje výřez telefonu, tentokrát díky novému typu VCSEL diod použitých v TrueDepth kameře, které mají být až o polovinu menší než ty dosud používané a navíc levnější. Menší výřez by teoreticky mohl znamenat více prostoru pro stavový řádek telefonu. Dle některých nepotvrzených zpráv by zároveň součástí všech modelů nové řady měl být též LiDAR senzor, byť jiné zdroje hovoří o tom, že stále zůstane vyhrazen jen pro modely Pro.

Velikosti, vzhled a barvy

Velikostí by se nový iPhone neměl lišit od iPhonů 12, šeptá se však o tom, že umístění fotoaparátu bude vystouplejší než dosud. Stejně tak je zatím jen spekulací rozšíření barevné palety o matně černou, ještě tmavší než nedávno představená grafitová. A ač se iPhone 12 mini neprodával tak dobře, jak tvůrci doufali, čerstvé zvěsti hovoří o tom, že nový model by měl i přesto mít svou 5,4 palcovou mini verzi, stejně jako tu větší s uhlopříčkou 6,7 palce.

Displej

Dlouhé roky byl iPad Pro jediným applovským zařízením s obnovovací frekvencí displeje vyšší než 60 Hz, letošní iPhony by se však konečně mohly dočkat ProMotion displeje s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Dle Maxe Weinbacha z YouTube kanálu EverythingApplePro budou mít nové iPhony také AOD displeje zobrazující v uzamčeném stavu informace o čase, stavu baterie a notifikace. Aby taková funkcionalita zbytečně neplýtvala energií telefonu, mohl by Apple využít LPTO technologii s nízkoteplotním polykrystalickým oxidem, jaká je využita například v Apple Watch.

A15 procesor

Tak jako každý rok, také tentokrát se od Applu očekává použití nejnovější procesní síly, s možným názvem A15, vyrobené 5nm technologií. Očekávejme malá, ovšem významná zlepšení CPU i GPU, rychlejší Neural Engine a efektivnější spotřebu energie. Některé zdroje navíc uvádějí, že letos poprvé Apple vydá iPhone s 1 TB úložného prostoru.

Co se týče bezdrátové technologie, počítá se s tím, že všechny modely řady budou podporovat 5G s využitím Snapdragon X60 modemu od Qualcommu. S ohledem na vyšší energetickou náročnost displeje se spekuluje také o tom, že telefony budou mít nejspíš o něco větší baterii.

Cena a datum vydání

Nová řada iPhonů by měla být ohlášena v září, s tím, že předobjednávky jako vždy začnou pár dní na to. V prodeji by první modely měly být dva až tři týdny po ohlášení. O ceně se zatím žádné zvěsti neobjevily.