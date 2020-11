Nový pomocník Applu – Rosetta 2. Co je zač?

Rozhodnutí Applu využívat své vlastní procesory je historický okamžik, kterým společnost získává kontrolu nad budoucností všech svých produktů. Navíc, jejich výkon je už teď oslnivý. Na MacBooku Air má být vyšší až 3,5x, výkon GPU až 5x a strojové učení dokonce 9x.

Aplikace jsou však vyvíjeny pro specifické procesory a je jasné, že ne všichni tvůrci učinili potřebné kroky, aby jejich aplikace bezproblémově běžely také na nových M1. Apple na vývojáře apeluje, aby – bude-li to možné – vyvíjeli univerzální aplikace (schopné běžet na čipech od Intelu i od Applu) a zároveň se sám snaží zapracovat na tom, aby aplikace pro Intel běžely také na procesorech M1. Právě k tomu má sloužit technologie Rosetta 2.

Co to je?

Rosetta 2 je emulátor vyvinutý za účelem přechodu aplikací mezi procesory Intelu a Applu. Zjednodušeně řečeno, přeloží aplikaci vyvinutou pro Intel tak, aby běžela i na čipu od Applu. Existují aplikace (včetně třeba těch ze sady Microsoft Office), které jsou přeloženy při prvním spuštění, které je maličko pomalejší, při těch dalších už ale rozdíl nepoznáte. Proces se odehrává na pozadí.

„Jestliže spustitelný soubor obsahuje pouze intelovskou instrukci, macOS automaticky spustí Rosettu a začne proces překladu. Jakmile ho dokončí, systém namísto původního souboru spustí soubor přeložený. Proces ale chvíli trvá, takže uživatelé mohou zaznamenat, že spuštění přeložených aplikací je o něco pomalejší,“ uvádí v oficiálním dokumentu Apple.

Kdo Rosettu 2 podporuje?

Procesor M1 podporují pochopitelně všechny aplikace od Applu, nicméně mnozí vývojáři se už pustili do vývoje univerzálních aplikací, které nativně poběží jak na čipech od Intelu, tak na tom od Applu. Aplikace, které ještě nejsou k dispozici v nativní nebo universální podobě mohou kvůli podpoře Rosetty 2 vyžadovat malou aktualizaci, pak však poběží bez problému. Klíčové aplikace jako Word už jsou pro M1 upravené a například Adobe slibuje nativní verzi Photoshopu pro M1 na začátek příštího roku. Pokud to vývojář umožňuje, lze na čipu M1 rozběhnout též iOS aplikace.

Špetka historie

Název Rosetta Apple využíval už dřív, a to když přecházel z architektury PowerPC na čipy od Intelu, přičemž funkci měla už tehdy Rosetta stejnou. Rozdíl je v tom, že nový čip M1 Apple vyvíjel už s vědomím, že se bez emulátoru neobejde a na obojím tak pracoval současně. To v důsledku vede k tomu, že některé aplikace s využitím emulace na čipu M1 běží dokonce rychleji než na Intelu. Apple navíc vyvinul technologii nazvanou Unified Memory Architecture, která sdílí paměť napříč všemi funkcemi procesoru, což výkon ještě zvyšuje. Patrné je to zejména u aplikací náročných na grafiku.

Jak dlouho bude Rosetta 2 k dispozici

Původní Rosetta byla součástí Mac OS X 10.4.4 Tiger, stáhnout si ji šlo též v OS X 10.6 Snow Leopard, následující rok ovšem zmizela. Přechod tehdy proběhl rychleji, než Apple předpokládal, když firma přestala prodávat Macy postavené na starší architektuře.

Aktuálně se Apple zavázal, že přechod mezi procesory od Intelu a těmi vlastními zvládne do dvou let, což naznačuje, že Rosetta 2 by mohla nacházet užitek právě pro tuto dobu a ještě o něco déle (lidé si Macy s procesory Intel budou kupovat i během tohoto přechodného období), přinejmenším tedy do roku 2023.