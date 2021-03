Nový Rocket Lake půjde do prodeje koncem března

Nový procesor Rocket Lake-S, 11. generace od Intelu, slibující lepší herní výkon oproti konkurenčnímu Ryzenu 5000 od AMD, se dostane do prodeje 30. března. Konkrétně v 6:00 pacifického času, tedy v 15:00 toho našeho, středoevropského. Alespoň dle zpráv serveru Hardwareluxx.de, respektive redaktora Andrease Schillinga. Ty byly zveřejněny poté, co německý výrobce Mindfactory začal čipy nabízet už měsíc před jejich oficiálním vydáním. A dle vyjádření Intelu z toho firma nebyla nijak nadšená. „Nemůžeme se adresně vyjadřovat k jednání prodejců. S našimi partnery jsme v neustálém jednání, které je však důvěrné. Naše dohody o mlčenlivosti bereme vážně a také podle nich jednáme.“

Schilling byl pravděpodobně informován členy fóra své stránky, kteří hlásili, že už jim byly procesory prodány a začali s jejich testováním. Výsledky takových testů se později objevily i na serveru Computerbase.de. Většina jich naznačuje, že osmijádrový čip je výkonnější než předešlý Comet Lake S při jednovláknových procesech, na Ryzeny 9 však nestačí. Ve vícevláknových procesech osmijádro proti dvanácti- či šestnáctijádrovým čipům dle očekávání zřetelně ztrácí. Nicméně se dostávají nebezpečně blízko k Ryzenům 7 5800X.

Rocket Lake-S je slepencem vylepšených jader z Ice Lake CPU 10. generace, s media enginem a grafickými jádry z Tiger Lake CPU 11. generace. Není však vyráběný 10 nm technologií jako oba zmíněné, ale stále ještě 14 nm technologií. Ve výkonu CPU slibuje oproti předchůdci dvouciferné vylepšení IPC, Ryzen má předčit při hraní her o jednotky procent, respektive až o 11 % pokud jde o úložný výkon (storage performance).

Chtělo by se říct, že výsledků testů ve fázi, kdy se čipy dostaly (byť neoficiálně) do prodeje, lze považovat za jasně dané. To by však mohlo být chybné. Protože i když pravosti čipů je možné věřit, zařízení a základní desky, na nichž byly testovány, pravděpodobně ještě neměly optimalizovaný BIOS. Jeho optimalizaci Intel i AMD v minulosti testerům a recenzentům dodávali zpravidla na poslední chvíli. Takže ačkoliv jsou výsledky odkazovaných testů nejspíš autentické, je docela možné, že s optimalizovaným BIOSem budou jiné, dost možná lepší.