Nový Ryzen je dle AMD nejlepším herním procesorem na světě

Společnost AMD ve čtvrtek konečně představila očekávanou mikroarchitekturu Zen 3, na níž jsou postavené čtyři nové typy čipu Ryzen 5000 vyvinuté převážně pro herní systémy. Do prodeje by měly jít 5. listopadu. Konkrétně se jedná o typy Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X a Ryzen 5 5600X. Vyrobené jsou stejným 7nm procesem společnosti TSMC jako série Ryzen 3000, AMD se však do nich podařilo napasovat větší výkon, a to prý až o 19 % více instrukcí na takt.

Zatímco čipy řady 3000 byly postaveny se čtyřmi výpočetními jádry, ty nové mohou mít až osm jader na jediné raznici, což vede ke značnému snížení latence. Všech osm jader navíc sdílí tutéž L3 cache, díky čemuž se výkon čipu dostává na zcela novou úroveň. AMD nabídlo alespoň zatím graficky srovnání výkonu Ryzenu 9 3900X s Ryzenem 9 5900X, které u některých herních titulů ukazuje nárůst výkonu v řádu desítek procent. Lepší výsledky – v průměru okolo 6 % – prokazuje též ve srovnání s konkurenčním Core i9-10900K a AMD ho tak hrdě označuje za „nejlepší CPU pro hraní videoher“. Zaostal pouze u Battlefield V, a to o 3 %.

Titulem, který o výkonu nového Ryzenu vypovídá možná vůbec nejvíc, je akční Far Cry: New Dawn, v němž nový Ryzen poráží konkurenci o 2 %. To sice není na první pohled tolik, AMD však dosud zaostávalo za Intelem hlavně v případech, kdy došlo na hraní her, které nebyly limitovány výkonem GPU. Ryzeny řady 5000 by tento dlouholetý nedostatek mohly konečně eliminovat.

„Pro celou naši společnost jde o velmi významný moment, který pro nás znamená hodně i v osobní rovině,“ uvedl marketingový manažer AMD Robert Hallock, který řadu 5000 přirovnal k letitému úspěchu mikroprocesorů Athlon 64. „Ty časy jsou zpět. Chystáme se vydat produkt, který dominuje ve všech měřitelných aspektech, jaké si jen zapálený hráč může od stolního CPU přát. A jsme jediní, kdo ho nabízí.“

Vše řečené má zatím jedno ale. Je třeba daná čísla potvrdit také v nezávislých testech. Pokud by se však ukázala jako reálná, mohou Intelu záhy nastat velice krušné časy, které by mohl mírnit snad jen radikálním snížením cen svých čipů Core i7 a Core i9.