Nový Xbox svým výkonem zastíní většinu herních PC

Vědělo se, že Xbox Series X poběží na našlapaných procesorech Ryzen od AMD, Microsoft teď potvrdil, že půjde o osmijádrové CPU s 16 vlákny, uzamčené, přičemž rychlost se bude různit v závislosti požadavků hraných her – frekvence tak může být 3,8 GHz nebo 3,66 GHz s využitím technologie SMT.

Uvážíme-li, že čtyři jádra byla u herních PC ještě před nedávnem normou, osm jader coby nový konzolový standard je bezpochyby významný pokrok vpřed. Zvlášť, když Ryzen má využívat také nový Playstation 5. To by se ve finále mělo projevit i ve kvalitě her určených pro počítače, na jejichž vývojáře samozřejmě budou automaticky kladeny vyšší nároky.

Microsoft však nešetří ani na dalších částech nového Xboxu. Namísto dnes už zoufale pomalých pevných disků současných konzolí Series X nabídne 1 TB NVMe SSD, přičemž tuto kapacitu bude možno prostřednictvím dodatečného slotu ještě zdvojnásobit. Takže sbohem, zdlouhavé nahrávání!

Naprosto fantasticky pak vypadá custom GPU vycházející z RDNA2 grafické architektury od AMD. Její součástí je 52 výpočetních jednotek o rychlosti 1,825 GHz. Pro srovnání: momentálně nejvýkonnější grafická karta pro PC Radeon RX 5700 XT disponuje jen 40 výpočetními jednotkami a takt 1,755 MHz. Xbox Series X navíc bude podporovat DirectX real-time ray tracing, VRS (variable rate shading) a také tzv. mesh shading. Jeho grafické možnosti tedy budou skutečně bezkonkurenční a každou hru bude možné hrát při rozlišení 4K a 60fps (některé údajně až při 120fps).

I tomu, kdo dosud pochyboval, tak musí být jasné, že nový Xbox bude výkonnější než většina dnešních herních PC. A ti, kteří by snad zatoužili po srovnatelně výkonné sestavě, se pořádně prohnou. Což nás přivádí k otázce, kolik vlastně bude Xbox Series X stát! Sice je zatím bez odpovědi, ale o levnou záležitost nejspíš nepůjde…