Obří vojenská zakázka rozjede virtuální realitu

Microsoft získal zakázku za 480 milionů dolarů na dodání svých brýlí pro rozšířenou a virtuální realitu HoloLens americké armádě. Ta je hodlá využít k výcviku. Podle expertů jde o výrazný krok v rozšiřování a osvojování si technologií pro rozšířenou realitu.

Zakázka je součástí většího projektu, jehož cílem je vývoj speciálního vojenského headsetu, jehož součástí bude rovnou i noční vize, termovize či schopnost zobrazit srdeční tep a dechovou frekvenci.

Do dvou let by firma měla vyrobit 2500 kusů prototypu takového headsetu, s tím, že v budoucnu by jich měla dodat až 100 tisíc. Pro zajímavost, je to pár dní, co část zaměstnanců Microsoftu v otevřeném dopisu vyzvala vedení společnosti, aby svou technologii nepropůjčovala pro vojenské účely...

V současnosti jsou HoloLens využívány už v automobilovém průmyslu, v kosmickém výzkumu, ale i ve stavebnictví. Podobně objemný kontrakt s nimi však Microsoft zatím nerealizoval, armáda je dosud používala výhradně pro výcvik, nikoliv přímo v bojových misích.

„Jde o zásadní počin nejen pro Microsoft, ale i pro technologii jako takovou,“ hodnotí Annette Jumpová ze společnosti Gartner, podle které zakázka takového rozsahu pomůže rozšířit obecné povědomí o smíšené realitě.

Přesto však prý na této cestě musí být překonáno ještě několik překážek. Problém je v současnosti slabá konkurence, krom HoloLens rozšířenou realitu podporují už prakticky jen brýle Magic Leap, obojí jsou ale poměrně drahé, stejně jako tvorba trojrozměrných prostředí, respektive pracovních rozhraní.

„Technologie ještě dostatečně nevyspěla, vývoj se zatím soustředí spíš na trh s mobilními telefony, kde náklady nejsou tak vysoké, a který pro mnohé představuje odrazový můstek.“

S názorem se přidává také Anshel Sag, ze společnosti Moor Insights & Strategy, podle kterého rozšíření technologie pomůže příští rok uvedení nového modelu HoloLens: „Zájem o HoloLens roste a věřím, že se stanou standardem pro rozšířenou realitu, o což Microsoft usiluje. Už teď je to pro většinu vývojářů rozšířené reality první platforma, o které uvažují.“