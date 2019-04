Omluva jako doklad, že MacBooky potřebují novou klávesnici

Jestli existuje něco, na čem se shodnou jak fanoušci Applu, tak jeho odpůrci, tak to, že MacBookové klávesnice za moc nestojí. Od chvíle, co společnost před čtyřmi lety představila nový „motýlí“ mechanismus kláves, dokážou majitele MacBooků jejich stroje přivádět k šílenství.

Apple na kritiku týkající se zejména hlučnosti, špatné čistitelnosti a v důsledku nespolehlivosti klávesnice reagoval několika kroky, mimo jiné spuštěním mimozáručního programu slibujícím bezplatnou opravu, nebo později přidáním silikonové membrány pod každou z kláves, která má zabránit pronikání prachu a snížit jejich hlučnost.

Membrána měla představovat definitivní řešení a nejnovější MacBooky Pro, které už jsou vyráběny s ní, tak nespadají do zmíněného programu. Jak to ale s podobnými dodatečnými opatřeními řešícími následek, nikoliv příčinu, bývá, jejich efekt je diskutabilní. Specialistka na Apple, Johanna Sternová, v aktuálním sloupku zveřejněném v deníku Wall Street Journal, naprosto sepsula klávesnici nejnovějšího MacBooku Air.

Tu samou, která měla být řešením problémů MacBooků Pro. Zkušenost s jejím používáním po čtyřech měsících shrnula jako „šílenou“.

Podle Sternové s postupným používáním začne docházet k vynechávání kláves anebo naopak zdvojování znaků, mezi navrhovanými řešeními uvádí čištění natlakovaným vzduchem, používání externí klávesnice anebo rovnou koupení úplně jiného notebooku. Člověk by čekal, že výzva respektované odbornice na Apple ke koupi zařízení konkurenční značky, vyvolá silnou reakci. Nic takového se však nestalo.

Apple místo toho zveřejnil vlažnou odpověď určenou „malému počtu uživatelů, kterým jejich nejnovější klávesnice způsobuje problémy“. Jinými slovy, jako by firma říkala: „Víme, že ten problém existuje, ale není natolik závažný, abychom ho jakkoliv řešili. Tak si nějak poraďte.“

A ve skutečnosti, ono ani není mnoho, co může Apple v současné chvíli dělat. I kdyby firma začlenila nový MacBook Pro a MacBook Air do výše uvedeného servisního programu, šlo by opět jen o dočasnou nápravu a dle Sternové se dá předpokládat, že problém by v budoucnu vyvstal znovu. Dle ní se navíc nejedná o chybu týkající se jen několika málo počítačů, ale o chybu systémovou, dokládající, že experiment s motýlí mechanikou kláves se nevydařil.

Apple motýlí mechaniku uváděl doslova jako revoluci v designu klávesnic – pohodlnější, přesnější a responzivnější oproti tradičnímu nůžkovému mechanismu, navíc umožňující snížit profil kláves až o čtyřicet procent. Jak se však ukázalo, téměř plochost klávesnice je na úkor její použitelnosti, a ve finále ani zvuk kláves není nijak příjemnější.

Nic však nenasvědčuje tomu, že by Apple uznal, že motýlí mechanismus byl přešlap, a prakticky tak dnes nelze koupit nový MacBook bez toho, aby koupě byla určitým druhem kompromisu. Což je při cenách MacBooků pro mnohé uživatele jen těžko akceptovatelné.

Takže ať si to shrneme. Jestliže se Apple omlouvá za chybu, přiznává, že si je jí vědom. A jestliže si jí je vědom, může ji opravit. Oficiální servisní program ani domácí improvizované zásahy zjevně nic neřeší. Je tak na Applu, aby si přiznal, že motýlí mechanismus zkrátka nefunguje tak, jak si firma představovala. A třeba se vrátila k osvědčenému nůžkovému mechanismu, který ostatně dodnes využívá klávesnice Magic Keyboard.

Že se tak stane, však není příliš pravděpodobné. Spíš se dá předpokládat, že Apple představí nový systém, s novým jménem a novou porcí charakteristik, jejichž smyslem bude uživatele přesvědčit, že je lepší, než co jsme znali doposud. A bude to tak v pořádku. Jen ať se už nesnaží zachraňovat klávesnici, která je prostě a jednoduše vadná...