Pět faktů o Pixelu 5, které vás můžou zmást

Google minulý týden představil nový Pixel 5. Bez nejnovějšího procesoru Snapdragon, bez 1440p displeje či bez Soli radaru, který byl základem funkcí Motion Sense a Face Unlock. Pikantností a vůbec věcí, ze kterých můžete být maličko zmatení, ačkoliv nejsou viditelné na první pohled, je na telefonu víc.

Neobsahuje obvyklé čipy

Pixely vynikají kvalitou fotoaparátů, kterou zajišťovaly kromě jiného jejich AI možnosti dané specializovanými koprocesory zpracovávajícími AI úkony rychle ve spolupráci s hlavním čipem. V případě Pixelu 2 a 3 šlo o tzv. Pixel Visual Core, v případě Pixelu 4 procesovalo fotografie tzv. Pixel Neural Core. Pixel 5 však nic takového nenabízí. Google uvádí, že srovnatelných výsledků dosáhl díky „optimalizaci“, pouze s čipem Snapdragon 765G. Kvalita fotografií by tedy měla zůstat, otázkou však je, jestli se Googlu podařilo udržet i rychlost, s jakou byly AI úkony zpracovávány.

Není celý z hliníku

Jako jednu z novinek Pixelu 5 Google uvádí, že jeho zadní část je vyrobena ze „100% recyklovaného hliníku“ namísto plastu. To však není úplná pravda. Pixel 5 totiž podporuje bezdrátové nabíjení, a to i reverzní (tj. můžete s ním nabíjet jiná zařízení). Toho by šlo ale jen stěží dosáhnout, pokud by telefon byl skutečně celý z kovu. V krytí tak je nehliníkové okénko sloužící pro přenos nabíjecího signálu. A jak uvádí magazín Android Police, záda jsou kryta něčím, čemu Google říká „biocoat resin“ (materiál na bázi umělé pryskyřice), imitující hliníkový vzhled tak, aby oči ani prsty nepoznaly rozdíl.

Nové exkluzivní funkce nejsou vyloženě exkluzivní

Stejně jako dřívější modely, také Pixel 5 přináší nové funkce těžící z AI. Krom několika vychytávek pro focení jsou mezi nimi i dvě, které v jiných telefonech s Androidem nenajdete: Extreme Battery Saver, který prý dokáže prodloužit výdrž telefonu „až o 48 hodin“, a také Hold For Me. Ta najde využití při telefonování například na zákaznické linky – už nebudete muset čekat dlouhé minuty, než na vás přijde řada, Asistent zůstane „na drátě“ za vás a upozorní vás, jakmile se na druhé straně někdo ozve. Obě funkce jsou exkluzivní pro Pixel 5 a 4a, ovšem ne na dlouho. Google je chce dodat i pro starší modely, pravděpodobně ještě letos.

Konec Active Edge

Na dřívějších modelech šlo díky funkci Active Edge zmáčknutím bočních stran telefonu aktivovat Google Asistenta. Tahle funkce je s Pixelem 5 minulostí, ačkoliv mnoha lidem asi chybět nebude.

Chcete telefon dřív? Připlaťte si!

Ve srovnání s Pixelem 4 bude zaváděcí cena Pixelu 5 nižší. Jestliže však někdo zatouží po tom mít telefon mezi prvními, tak si připlatí. Za prioritní odeslání 14 dolarů, za tzv. urychlené (jen o den dřív) ještě o 5 dolarů víc. Za běžnou předobjednávku nic navíc neplatíte, takže proč vůbec Google vymýšlí tento předplatitelský model, nám není příliš jasné (no jasně, peníze).