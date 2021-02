Pět způsobů, jak omezit používání telefonu před spaním

Odložit telefon alespoň v noci, před spaním, může náruživým uživatelům činit problém, jakkoliv si uvědomují škodlivost své závislosti. Naštěstí Android 11 skýtá několik nastavení, které vám přesně tohle mají usnadnit. Pojďme se na ně podívat.

1) Zjistěte, jak telefon používáte

Prvním krokem k úspěchu je podívat se realitě do tváře. Tím, že si ověříte, kolik hodin denně svůj telefon používáte a k čemu. Zamiřte do Nastavení → Digitální rovnováha, kde najdete několik nástrojů, s nimiž můžete nastavit, aby vás telefon během noci obtěžoval co nejméně. Hlavně tu ale najdete statistiky – kolikrát jste telefon odemknuli, kolik notifikací jste obdrželi a kolik času trávíte v jednotlivých aplikacích.

2) Nastavte aplikacím časovače

Ze statistik Digitální rovnováhy by mělo být patrné, které aplikace po večerech používáte nejvíc. V nabídce Panel pak můžete nastavit časovač (kliknutím na symbol přesýpacích hodin) pro konkrétní aplikace, který po uplynutí nastavené minutáže aplikaci po zbytek dne pozastaví. V tomto menu také přehledně seřazené vidíte, jaké aplikace používáte nejčastěji.

3) Nastavte vhodné osvětlení

V Nastavení → Obrazovka najdete několik nastavení týkající se vašeho displeje a zobrazení. Názvem se mohou jednotlivá nastavení lišit, jejich smysl je však stejný: šetřit vaše oči. Ať už nastavením teplejšího barevného schématu, čtecího režimu anebo celkového tmavého pojetí rozhraní. Mnohé studie ukázaly, že modré světlo může mít negativní vliv na spánek, proč ho tedy alespoň navečer neomezit? V Nastavení také najdete možnost Zešednutí, která změní barevnost vašeho displeje na černobílou, čímž vám při pozdním pročítání e-mailů v posteli připomene, že už je načase jít spát.

4) Naplánujte nerušení

Ve statistikách Digitální rovnováhy jste se nejspíš dozvěděli, že za den obdržíte spoustu notifikací. Co takhle je omezit, abyste neměli zbytečné nutkání brát telefon do ruky alespoň ve večerních a nočních hodinách? I toho lze docílit několika způsoby. Ať už Režim večerky, respektive Nerušit nastavíte přes nabídku Digitální rovnováhy nebo přes nabídku Zvuky a vibrace. Nastavit můžete, jakých typů zvuků se omezení týká, případně nastavit výjimky ať už pro aplikace či pro kontakty.

5) Soustřeďte se

V nabídce Digitální rovnováhy najdete též Režim soustředění, který vám umožní zamezit přístup k vybraným aplikacím. Jejich volbu provedete skrz jednoduchý zaškrtávací seznam a následně nastavíte časový plán pro dny a hodiny, v jaké nechcete být těmito aplikacemi rušeni. Režim aplikaci pozastaví a její ikona zešedne. Je však třeba počítat s tím, že jakmile časové pásmo pro omezení aplikace uplyne nebo režim vypnete, sesypou se na vás všechny notifikace naráz.