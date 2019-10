Pixel 4 má stejný problém jako předchůdce - je předražený

V alternativním vesmíru je Google takovým Applem Androidu. Lidi odpočítávají dny, kdy půjde do prodeje nový Pixel 4 a diskuzní fóra se plní debatami, jak bude v reálu vypadat čtvercové rámování jeho fotoaparátu.

Neřeší se, jestli je jeho cena odpovídající, ale v jaké barvě si ho koupit. Nepřibalení sluchátek k telefonu je přitom považováno za odvážné řešení, nikoliv jako úsporné.

Ve světě, ve kterém žijeme, je však realita taková, že cena za Pixel 4 je až příliš vysoká. Přestože spekulované zdražení o 100 dolarů se nakonec nepotvrdilo, s cenovkou tisíce dolarů za 128GB XL verzi vychází stejně jako Galaxy S10+ a o výrazně dráž než iPhone 11.

A i když co do specifikace se oběma telefonům může rovnat, fakt je, že Google propásl jedinečnou příležitost postavit se proti cenové politice výrobců telefonů a prezentovat Pixel 4 coby alternativu ke všem drahým modelům.

Takhle je jen další z možností. Přitom když shrneme, co všechno telefonu chybí, ukáže se, že za danou cenu zmíněným modelů zkrátka není konkurencí.

Správný telefon za špatnou cenu

Není to dlouho, co byl Pixel oblíbencem světa Androidu. V záplavě ošklivých rozhraní, zbytečných funkcí a pochybných aktualizací byl vnímán jako spasitel Androidu, svého času dokonce levnější než Galaxy S7.

Nový Pixel 4 – byť je jeho technické řešení lacinější – cenově odpovídá iPhonu 11 Pro, respektive Pro Max, ale jestliže Apple nabízí levnější produkt v podobě iPhonu 11, pro ten Google žádnou alternativu nemá.

A v tom je ten problém. Standardní iPhone 11 není žádným diskontním řešením, ale telefonem se špičkovým fotoaparátem, procesorem, designem i baterií srovnatelnými – nebo dokonce ještě lepšími – jako má Pixel 4. Stojí však podstatně míň.

Obyčejným zlevněním o 50 dolarů Apple dostal pod tlak všechny výrobce androidů, aby ceny snížili též. Google však tento signál jaksi propásl.

Kde je Pixel 4e? Nebo Pixel 4 Lite? Anebo prostě stará dobrá sleva? Posledních pár měsíců Google prodával Pixel 3 za 500 a Pixel 3 XL za 600 dolarů. To jsou ceny, jaké by udělaly Pixel 4 výrazně přitažlivějším a snad i atraktivnějším než je iPhone 11.

Se současnou cenou působí zkrátka předraženě.

Promarněná příležitost

Většina lidí při nákupu nového telefonu zvažuje v prvé řadě právě jeho cenu a vzhled. Pixel 4 není lákavý ani v jednom z těchto ohledů. A je to škoda.

Google totiž neprodává jen další androidový telefon, ale jeden z mála, u kterého se můžeme spolehnout na tři roky pravidelných aktualizací, které na jiné telefony s Androidem mohou, ale taky nemusí dorazit.

Jde také o jediný americký telefon s 3D rozpoznáváním obličeje a jeho next-gen virtuální asistent může pro hendikepované uživatele představovat významnou pomoc.

Google tvrdí, že zařízení a přístroje nejsou středobodem jeho systému. Je to prý člověk – uživatel. To je možná pravda, ale vše, co Google dělá – od nového virtuálního asistenta, přes Motion Sense až po Home Feed – se teď točí kolem Pixelu.

To on je středobodem googlovského univerza, žádný jiný androidový telefon neskýtá takovou míru integrace jako právě Pixel.

A přitom Google lidi od vstupu do tohoto univerza odrazuje zbytečně vysokou cenovkou. Ovšem pokud dokáže vyrobit za 400 dolarů Pixel 3a, nemůže být přece problémem Pixel 4 XL za 600.

S tak širokou škálou produktů, které mají dělat život jednodušší, by měl Google usilovat o to, aby se Pixel dostal mezi co možná největší množství uživatelů. Místo toho účtuje víc peněz za to, že k telefonu nedodá sluchátka a omezí kapacitu Google Photos.

Po čtyřech generacích tak Pixel neobstojí jen silou svého jména. V době, kdy jsou telefony konkurenceschopnější a výkonnější, by se měl Google vymezit proti davu a nesnažit se uspět s fádním designem a vysokou cenou.

Neboli stručně a jasně: potřebujeme buď pixelovou verzi iPhonu 11, nebo dramatické snížení ceny.