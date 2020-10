Pixel 5 je tu

Google uvádí na trh novou generaci svých Pixelů. Jednak Pixel 5, ale také Pixel 4a 5G, což je již známý model ze srpna, ovšem doplněný o konektivitu 5G. Zároveň je jistou inspirací pro Pixel 5, který vychází z jeho designu – bude mít tenčí rám a obdobně fotoaparát zasazený do čtvercového rozložení.

Co do barevného portfolia je Google tentokrát střídmější, Pixel 5 bude k mání jen ve dvou variantách: Just Black (černá) a Subtle Sage (zelenobílá), přičemž design telefonu lze charakterizovat jako decentní.

Omezená nabídka i co do velikosti telefonu, kdy namísto dvou variant Google nabídne pouze jednu, a to šestipalcovou, přičemž displej bude mít rozlišení 2 340 × 1 080 pixelů, s obnovovací frekvencí 90Hz. Pokud jde o výkon, kdo by v nitru čekal čip Snapdragon 865, bude nejspíš zklamaný, Google zvolil nižší (a tudíž levnější) řadu Snapdragon 765G, byť i to je pokrok oproti Pixelu 4a.

Paměti telefon nabídne 8GB RAM a 128GB na úložišti a potěší též 4000mAh baterie, dosud největší, jakou kdy Google do nějakého ze svých telefonů dosadil. Tím zásadním je však podpora 5G, kterou výrobce oficiálně potvrdil už v červnu. Kdo telefon používá hojně k focení, ocení dvojitý fotoaparát, ovšem tentokrát bez nadprůměrně kvalitního přiblížení, ale zato se širokoúhlým snímačem. Jinak se specifikace fotoaparátu dost podobají těm Pixelu 4.

No a konečně, příznivější by měla být i cenovka. Zatímco předchozí model šel do prodeje za 799 dolarů, novinka bude naceněna na 613,15 eur, tedy v přepočtu vyjde na 16 500 Kč.