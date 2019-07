Prefabrikovaná mikromodulární datová centra dobývají firemní IT

Mikromodulární datová centra určitě nejsou nová a nejsou jediným distribuovaným řešením. Jejich popularita však rychle roste – za poslední tři roky vykazuje složené roční tempo růstu (CAGR) ve výši 42 %, jak uvádí společnost 451 Research.

Obrat s MMDC se na příští rok odhaduje na téměř 30 milionů dolarů, což je znatelný nárůst z 18 milionů dolarů během tohoto roku. Přestože se trh jeví jako malý, tržby z MMDC budou představovat v roce 2018 zhruba dva tisíce nových instalací a budou součástí projektů, které jsou mnohem nákladnější, tvrdí zmíněná výzkumná organizace.

„Nemůžeme říci, že je dnes mikromodularita jako produktová kategorie velká, ale věříme, že má obrovský potenciál růstu, a to ne proto, že vytváří něco zcela nového, ale protože pomáhá řešit výzvy a uspokojuje poptávku po vysoce distribuované kapacitě,“ vysvětluje Daniel Bizo, hlavní analytik pro technologie datových center v 451 Research.

Požadavky na lokální výpočetní sílu se zvyšují, jak společnosti rozvíjejí své digitální iniciativy. Podniky bojují s omezeními šířky pásma a snaží se odstranit milisekundová zpoždění u aplikací citlivých na latenci.

V průmyslových prostředích podniky potřebují místní kapacity pro ukládání a zpracování dat, aby dokázaly co nejlépe využít chytré systémy založené na datech.

Telekomunikační společnosti a distributoři obsahu zase chtějí v reakci na poptávku po digitálních službách efektivněji nasadit a spravovat řešení edge computingu.

„Digitalizace fyzického světa polyká obrovské množství kapacity a mikromodularita by měla být první štací,“ prohlašuje Bizo.

Co je MDDC?

Mikromodulární datové centrum je v podstatě IT ekosystém zapouzdřený ve svém vlastním ochranném plášti. Kontrola klimatu, distribuce energie a síťová konektivita – to vše je zabudované do prefabrikované jednotky spolu s dalšími funkcemi, jako jsou fyzická bezpečnost, potlačení požáru, tlumení nárazů a ochrana před elektromagnetickým rušením.

„Mikromodulární datové centrum v podobě skříně žije uvnitř své vlastní skořápky. Je zapouzdřené a uzavřené, ale má všechny funkce, které většina lidí u datového centra předpokládá, a to včetně klimatizovaného prostředí,“ uvádí Bizo. „Je to reakce na problém nasazování malých oáz IT kapacity.“

Kompaktní a odolná technická zařízení se v oblasti telekomunikací využívají poměrně hojně a také místnosti se servery se na pobočkách vyskytují často. Mikromodulární datová centra se však od tradičních detašovaných pracovišť IT liší.

„Na úrovni produktu jsou tyto systémy mnohem lépe navržené a integrované než typické IT skříně nebo serverové místnosti,“ upozorňuje Bizo.

Součástí vysoké atraktivity MDDC je i výkon. Jak společnosti zvažují infrastrukturní požadavky decentralizovaného přístupu k IT, zjišťují, že jejich současná distribuovaná kapacita v mnoha případech vyžaduje modernizaci nebo úplnou výměnu existujících řešení, popisuje Bizo.

Většina současných míst ale podle něj není příliš vhodná pro digitální služby. Chybějí jim robustnost, odolnost a ochrana.

Další odlišností mikromodulárních datových center je podle Biza snadné nasazení. „Testování a integraci komponent MMDC dělá dodavatel a jeho partneři, což urychluje harmonogram nasazení,“ vysvětluje Bizo.

Protože jsou jednotky prefabrikované a soběstačné, je namístě potřeba udělat méně práce. To je zvláště zajímavé pro obor finančních služeb. Například banky oceňují kontrolu a předvídatelnost MMDC.

„Líbí se jim fakt, že lze tyto věci testovat, skládat a uzamknout v továrním prostředí a pak přepravit s ozbrojenými strážemi na vybrané místo a nasadit,“ popisuje Bizo. „Je to značně jednodušší projekt než kontrola dodavatelů na místě, kde pracují celé týdny a stavějí nebo vytvářejí místnost či síťovou skříň.“

Rozhodnutí o nasazení mikromodulárních datových center bude opatrné, což je další charakteristika, která odlišuje MMDC od výstavby typických IT skříní a serverových místností.

„S mikromodulární koncepcí bude nasazení podle našeho názoru méně nahodilé či taktické.Bude více strategické a dobře plánované jako součást větší architektury,“ tvrdí Bizo.

Kdo je vyrábí?

Mikromodulární datová centra se dodávají v různých velikostech. Například pro potřeby své pobočky může společnost použít design jedné skříně pro ukládání souborů do mezipaměti, nebo konfiguraci s více racky k vytvoření vysoce výkonného výpočetního clusteru pro vývojové či vědecké účely.

Na špičkové úrovni mohou firmy kombinovat skupinu skříní, tak aby vytvořily větší mikromodulární blok s kapacitou od desítek do stovek kilowattů, uvádí společnost 451 Research.

Od druhé poloviny roku 2016 došlo k nárůstu počtu firem, které mikromodulární datová centra vyrábějí, prohlašuje Bizo. Například společnost Stulz specializovaná na vybavení s kontrolou pracovního prostředí nabízí svou řadu Stulz Micro DC, která obsahuje tři velikosti škálovatelných racků.

Instant Data Centers zase nabízí řadu datových mikrocenter Edge, která zahrnují vestavěné chlazení, potlačení požáru, izolaci proti otřesům a vibracím a standardní vodotěsnost.

Také Schneider Electric nabízí svůj prefabrikovaný produkt Micro Data Center, který zahrnuje napájení, chlazení, zabezpečení a související správu infrastruktury a umožňuje škálovatelnost až do 100 kilowattů.

HPE Micro Datacenter od společnosti HP Enterprise je systémem, který kombinuje bezpečnostní řešení Schneider Electric, jako je UPS, distribuci napájení, chlazení či monitorování se systémy HPE pro ukládání dat, síť a výpočetní výkon.

Porostou prodeje mikromodulárních datových center v důsledku růstu zpracování dat mimo centra? Právě IoT, umělá inteligence, strojové učení a další aplikace by mohly vyvolávat zvýšenou poptávku po systémech MMDC, odhaduje Bizo.

Poskytovatelé telekomunikací budou pro optimalizaci svých sítí a digitálních služeb, které na nich provozují, potřebovat nasadit v rámci sítí další výpočetní kapacitu a kapacitu pro ukládání dat.

„Technologie 4G a nadcházející vlna 5G způsobuje, že telekomunikační společnosti budou potřebovat posílit funkce sítí a získat mnohem větší schopnost spravovat sítě na okrajích,“ vysvětluje Bizo.

Při pohledu do budoucna „je těžké posuzovat rychlost implementací“, říká Bizo, „ale zklamalo by mne, kdyby mikromodulární koncepce i nadále nezrychlovala“.

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 1/2018. Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.