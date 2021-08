PREMIUM Server RF1

Jednodílný horní kryt má kabelové otvory s plastovými kartáči po obou stranách pro flexibilní instalaci kabeláže. Otvor pro ventilační jednotku je krytý plechovou záslepkou. Bočnice se závěsnou konstrukcí jsou horizontálně dělené pro snadnější manipulaci a fyzicky zajištěné zámkem proti neautorizovaném přístupu. Dva typy nových vertikálních lišt se značením U pozic se velmi snadno upevňují, a přinášejí tak mimořádnou variabilitu vnitřního uspořádání pro instalaci IT zařízení.

Lišty typu A, které jsou součástí základní konfigurace, při šířce rozvaděče 800 mm přinášejí dalších 12/24 U pozic. Lišty typu V určené pro rozvaděče šířky 800 mm umožňují snadné přenastavení z 19" na 21", nebo 23". Díky speciálním pantům lze dveře otevřít až do úhlu 190°. Samotnou montáž i změnu orientace dveří lze provést beznástrojově. U perforovaných dveří dosahuje míra perforace bezkonkurenčních 86 %, což pomáhá k lepší cirkulaci vzduchu, a přináší tak úsporu nákladů. Dveře jednokřídlé, nebo dvoukřídlé mají výklopnou kliku s vyměnitelnou cylindrickou vložkou a jedno, nebo vícebodovým zamykáním. V nabídce lze vybrat i elektronickou kliku, včetně té s integrovanou čtečkou karet.

Při spojování rozvaděčů do řady se místo bočnic použijí zásuvné panely, které jsou užší a lehčí. Instalace probíhá zepředu a je možné zvolit ze dvou variant zásuvných panelů, v plné hloubce rozvaděče, nebo jen 300 mm pro oddělení a individuální nastavení hloubky studené zóny pro každý rozvaděč samostatně. Snadno přístupné spojování rozvaděčů do řady. Vylepšené balení rozvaděče umožňuje velmi snadnou demontáž z palety a možnost instalace transportních ok. Možnosti kombinace transportních koleček a nožiček.

Standardně je rozvaděč dodávám ve dvou barevných variantách černé a šedivé, volitelně je možné vybrat i zelenou, modrou, oranžovou, žlutou a červenou.

Rozvaděč RF1 je plně kompatibilní se všemi systémy a doplňky jako jsou:

Chlazení a ventilace

Optimalizované proudění vzduchu

Kabelový management

Monitoring a zabezpečení

Inteligentní napájení – PDU

Hasicí systémy

