Přichází čas M1X MacBooků Pro?

Pokud už v rozpočtech na IT počítáte s novými iPhony, které se mají objevit začátkem podzimu, možná byste do nich měli zahrnout ještě jedno eso, které se Apple chystá v dohledné budoucnosti vytáhnout z rukávu. Očekávané nové MacBooky Pro, na jejichž oficiální představení čekáme celý rok, a které provází řada spekulací a otázek bez jistých odpovědí. Lze předpokládat například to, že je bude pohánět vylepšená verze už tak dostatečně působivého applovského procesoru M1.

Očekávalo se, že Apple z nových MacBooků učiní ozdobu červnové WWDC, tak se ale nestalo. Za to se od té doby objevilo několik vyjádření představitelů firmy směrem k nedostatku komponentů, což rozpohybovalo pro změnu spekulace o tom, že Apple možná bude nucen vydání nových Maců odsunout. V současnosti se ale podzimní termín jejich uvedení jeví zase o něco slibněji. A to díky dokumentaci, která se objevila na oficiálních stránkách Euroasijské ekonomické komise, která coby regulační orgán spadající pod Euroasijský ekonomický svaz, přijímá datovou registraci elektronických produktů ještě předtím, než se objeví na trhu.

Dle specializovaného francouzského webu Consomac se dokumentace týká dvou nových systémů s macOS Monterey a modelovým označením A2442 a A2485. Zda jde o označení nových MacBooků Pro sice nevíme, řada fandů Applu však věří, že ano. Portál Bloomberg pro změnu informuje o nových 14֞ a 16֞ MacBoocích Pro, které se mají objevit na podzim, s tím, že je budou následovat též vylepšené modely Macu mini. Hodí se připomenout, že když byly loni očekávány první Macy s čipy M1, objevily se na síti obdobné registrační žádosti v půli října. Oficiálně pak Apple produkty představil o měsíc později.

A co vlastně od nových MacBooků Pro čekat? Čipset M1X bude obsahovat více jáder a logicky tak nabídne vyšší výkon při nižší energetické náročnosti. Apple si nepochybně uvědomuje, že už M1 MacBooky Air nabízejí výkon, který by člověk očekával od strojů podstatně dražších. Proto si troufáme tvrdit, že nové MacBooky Pro posunou představy o výkonech profesionálních notebooků na zcela novou úroveň. S komplexním přístupem zahrnujícím rozvoj macOS pak lze předpokládat, že i ty nejnáročnější výpočetní úkony budou nové MacBooky Pro zvládat rychleji i tišeji než kdy dřív.

Společnost Adobe nedávno uvedla, že stávající M1 čipsety dokážou v programu Premiere Pro zkrátit dobu přepisu audio stopy do titulků v pětiminutovém videu o 75 %, respektive že Photoshop s nimi běží až 1,5x rychleji. Čipsety M1X v kombinaci s novým operačním systémem v nových MacBoocích Pro tento výkon s největší pravděpodobností ještě překonají.