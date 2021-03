Procesorová válka

Že se japonský konglomerát SoftBank rozhodl Arm prodat, není překvapivé. Britská čipová pýcha je pro extrémně zadluženou skupinu lukrativní byznys, který může draze prodat. Že se o Arm zajímala zrovna Nvidia, je taktéž jen pramálo udivující. Arm je, i když nekorunovaným, absolutním králem mobilního trhu s procesory.

Značek by se na něm našlo mnoho jako třeba Exynosy Samsungu, jenže všechny jsou stavěné na licencích Armu. Je to taková nesmyslná válka: designy proti sobě navzájem soupeří, ovšem ve výsledku je vítězem stejně vždy Arm.

Není proto divu, že je Nvidia ochotná za Arm zaplatit 40 miliard dolarů. Proč ne? Velmi rychle by se to Nvidii zúročilo. Zelenočerný americký grafický obr je v poslední době hodně viditelný a mimo své domácí grafické karty se rozšířil na trhy, jako jsou automobilismus či AI. Automobilky na firmu sázejí, co se týče čipů pro samořiditelné systémy, a úspěchy sklízí také s grafickými kartami určenými pro hráče.

Přidat si do portfolia Arm by pro Nvidii znamenalo čipovou nadvládu hned v několika oblastech; snad jen tradiční CPU by nadále zůstaly v nekonečném soupeření Intelu a AMD.

Regulátoři dali najevo, že se budou transakci bránit. Americká FTC si vyžádala dodatečné dokumenty a je pravděpodobné, že operace neprojde u čínských úřadů. Pochybnosti ohledně úkonu navíc vyjádřily i klíčové firmy (často zároveň zákazníci Armu), mezi něž patří Microsoft, Google či Qualcomm.

Qualcomm je obzvláště hlasitý. Není divu, je zřejmě nejvýznamnějším zákazníkem Armu a oslovil regulátory v USA, EU, Velké Británii i Číně, obavy vyjádřil zejména nad způsobem, jakým by Nvidia mohla změnit způsob licencování designů čipů.

Arm v současnosti funguje velmi otevřeně. Licence na svoje čipy poskytuje za nemalé finanční prostředky dosti neskrývaně a z jejích čipů profitují všichni. Technologičtí obři se obávají, že pokud by Arm koupila Nvidia, tuto politiku by omezila a pokusila se trh zcela ovládnout a čipy vyrábět a prodávat pouze pod svým jménem.

Jde o obavu, nutno říct, oprávněnou. Nvidia si je dobře vědoma vlastní síly a tento „čipový převrat“ by mohla jednoduše udělat.