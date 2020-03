Prodeje mobilních telefonů zaznamenaly historický propad

Podle společnosti Strategy Analytics šlo v únoru do prodeje o 38% méně smartphonů než loni ve stejnou dobu. Na vině je především současná koronavirová pandemie.

„Některé asijské továrny nebyly schopny výroby a spousta zákazníků nemohla nebo nechtěla chodit do obchodů, aby si koupili nový telefon,“ jmenuje hlavní příčiny Linda Sui, autorka čerstvé zprávy. Ta uvádí, že v přepočtu na kusy šlo letos v únoru do prodeje 61,8 milionů telefonů, zatímco loni v únoru to bylo bezmála 100 milionů.

Přitom s únorem se původně počítalo jako se silným měsícem, mimo jiné i kvůli veletrhu Mobile World Congress, největšímu svého druhu, na němž výrobci pravidelně představují nové modely. Letošní ročník byl kvůli pandemii zrušen a další akce následovaly.

Výrobci, kteří přesto nové telefony uvedli, zaznamenali nižší poptávku. Například Samsungu S20 se prodala zhruba polovina toho, co loni po uvedení Samsungu S10.

„Letošní únor byl ve znamení historicky nejvyššího propadu zájmu na trhu chytrých telefonů,“ uvedl Neil Mawston ze Strategy Analytics. „Dodávky i poptávka v Číně prudce poklesly, nákaza zbrzdila celou Asii a nakonec zpomalila i zbytek světa. Jde o období, které bude chtít trh s mobilními telefony rychle zapomenout.“

Dá se přitom předpokládat, že se dále protáhne. Mawston neočekává, že by březnová čísla vypadala o mnoho lépe. Není však dle něj vyloučeno, že prodejci je budou chtít vylepšit nabídkou nejrůznějších slevových akcí.

Jak výrazně pandemie zasahuje výrobce, ukazuje například dění v táboře Applu. Firma byla prvním z velkých technologických hráčů, který přiznal, že šíření nového koronaviru zásadním způsobem negativně ovlivní jeho hospodaření. A když minulý týden Apple představoval nový iPad Pro a nový MacBook Air, dvě špičková zařízení, udělal tak poprvé ve své novodobé historii bez velké slávy kolem, jen prostřednictvím tiskové zprávy.