Prodeje notebooků a kryptoměnové šílenství zvedly zájem o grafické karty

Dodávky GPU na konci loňského roku vzrostly o pozoruhodných 20 %. Posílil je zvýšený zájem o hraní videoher na pozadí pandemie, kryptoměnové šílenství a obrovská poptávka po noteboocích, ukazuje průzkum společnosti Jon Peddie Research.

Šéf společnosti, Jon Peddie, má zároveň příznivou zprávu pro hráče. Kryptoměnový boom, v jehož důsledku se na ně mnohdy nedostalo, jelikož grafické karty houfně skupovali těžaři, by mohl polevit. Navíc, nová verze digitální měny Ethereum, pravděpodobně sníží cenovou výhodnost využívání k těžbě GPU. „Ethereum, jehož těžba je nejefektivnější, brzy přejde na verzi 2.0, která GPU překoná. Jen blázen by dnes kvůli kryptoměnám investoval do špičkové a energeticky náročné grafické karty.“

Podstatná část loňského nárůstu spadá do období třetího kvartálu uplynulého roku, do doby návratu dětí do škol. Jelikož se v řadě zemí stále odehrával ve virtuálním prostoru, poptávka po počítačích byla vyšší než na jaře, kdy byly školy uzavřeny poprvé. Zájem přitom přetrval i do závěrečného kvartálu, v němž prodeje grafických karet meziročně vzrostly o 20,5 %, celkový roční nárůst pak činil 12,4 %.

Statistiky JPR neukazují jaké GPU a kolik jich bylo konkrétně prodáno, nejvíc však z této zvýšené poptávky těžily společnosti Intel a AMD, takže je nasnadě předpokládat, že značný podíl na nárůstu mají grafické karty integrované do mobilních CPU.

Naopak dodávky dedikovaných grafických karet společnosti Nvidia v posledním kvartále roku 2020 překvapivě klesly, a to o 7,3 %. Na druhou stranu, společnost není třeba litovat, protože i přes tento pokles ve sledovaném období v daném segmentu posílila svůj tržní podíl na 82 %, což představuje meziroční nárůst o 9 %.