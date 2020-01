Prodejnost počítačů bude nejspíš opět klesat

Sice jsme i na Computerworldu nedávno psali o zvratu negativního trendu v prodejnosti počítačů po téměř dekádě poklesu, důvod k přehnanému nadšení ale nejspíš není. Analytická společnost Gartner přišla s reportem, dle kterého poté, co pomine vlna migrace z Windows 7 na Windows 10, prodeje opět poklesnou.

Na druhou stranu, souhrnná prodejnost výpočetní elektroniky – počítačů, tabletů a chytrých telefonů – by měla v letošním roce povyrůst o 0,9 %. Za pozornost přitom stojí i předpověď související s rozvojem 5G sítě. Prodejnost telefonů, které ji podporují, má v letošním roce vzrůst o 12 %, v roce 2022 dokonce o 43 %.

Gartner také odhaduje, že Microsoftu se letos podaří dosáhnout cíle v podobě jedné miliardy prodaných PC s předinstalovaným systémem Windows 10, čehož firma původně plánovala dosáhnout už v roce 2017, nejpozději 2018. Až se tak stane, „Desítky“ budou na zhruba 80 % všech počítačů na světě. Poslední oficiální data pocházející ze srpna loňského roku uvádějí 900 milionů počítačů s Windows 10.

Připomeňme, že zejména přechod na Windows 10 v rámci firem a s ním související modernizace hardwarového vybavení, přispěl k přerušení léta trvajícího klesajícího trendu v prodejnosti PC. Ten byl dle Gartneru jen dočasný, ačkoliv v globálu může do statistik promluvit Čína. Země totiž prochází fází, kdy čínští uživatelé houfně vyměňují počítače vyrobené v zahraničí za ty domácí, čínské. A pak tu jsou ještě menší společnosti, které dosud využívají Windows 7 a přechod na Windows 10 odsouvají. I ty mohou za pár měsíců přispět k tomu, že by prodejnost počítačů přece jen nemusela klesat.

„Budoucnost trhu s počítači je nepředvídatelná, jelikož nebudou žádné Windows 11. Místo toho bude docházet k systematickým aktualizacím Windows 10,“ uvádí Ranjit Atwal, jeden z autorů studie Gartneru. „Důsledkem bude to, že prodejnost počítačů už nebude dosahovat nových vrcholů způsobovaných vydáváním nových verzí Windows.“

Jedinou počítačovou kategorií, které Gartner predikuje alespoň krátkodobý nárůst prodejnosti, jsou prémiové „ultramobilní“ kompaktní počítače, které však tvoří jen malý segment celkového objemu.

Pokud jde o telefony, trh s nimi letos díky rozvoji 5G mírně poroste, Gartner předvídá prodej více než jedné a tři čtvrtě miliardy zařízení. I ten však bude spíš krátkodobý a do tří let by měl celkový trh s mobilními telefony zase klesat.