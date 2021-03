Produkce mobilních telefonů letos nejspíš klesne

V době jejich nedostatku varuje největší výrobce čipů na světě, Samsung, před „vážnou nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou“ na trhu s polovodiči. Společnost dokonce nevyloučila, že za oběť jí může padnout příští model telefonu Galaxy Note. Současně narůstají obavy, že nedostatek může zpomalit oživení ekonomiky v post-pandemickém období. Evropská unie, jakož i vlády USA a Číny se tak snaží najít způsoby, jak produkci popohnat.

Nedostatek polovodičů zasáhl trh v loňském roce spolu s koronavirovou pandemií. Výrobci automobilů, o které přestal být zájem, omezili poptávku po počítačových čipech dodávaných vesměs čínskými výrobci, kteří v reakci na to přesměrovali svou výrobu do jiných sektorů, kde poptávka trvala. V momentě, kdy zájem o auta opět vzrostl, firmy jako Volkswagen, Honda, Toyota nebo General Motors nebyly schopné dostat se na výši původních dodávek čipů a byly nuceny omezit produkce.

Zasaženy však byly i další tržní segmenty. Z grafických karet se stala téměř vzácnost, Apple omezil produkci některých iPhonů a nové modely herních konzolí Xbox a PlayStation se ani nestíhají ohřát na pultech obchodů. „Výrobci polovodičů dělají, co mohou, aby výpadek v dodávkách doplnili,“ komentoval situaci pro BBC Peter Richardson z analytické společnosti Counterpoint Research.

„Nějakou chvíli však potrvá, než se investice projeví ve zvýšených dodávkách, což znamená, že nedostatek některých produktů může trvat ještě několik měsíců, možná se protáhne až do příštího roku.“ Na druhou stranu, většina běžných spotřebitelů dle něj důsledky patrně nepocítí.

Jak však upozornil na setkání s akcionáři Koh Dong-Jin z vedení společnosti Samsung, nedostatek může vést k pozdržení vydání nového modelu telefonu Galaxy Note, a to klidně až do příštího roku. Jelikož jde o prémiový model, jeho vydání by mohlo být dle Koh Dong-Jina za dané situace „problematické“. Tím spíš, že v lednu vyšel Samsung Galaxy S21, další z prémiových modelů firmy.

Ben Barringer z analytické společnosti Quilter Cheviot pak upozorňuje na ještě jednu část problému: „Rostoucí obchodní napětí mezi Spojenými státy a Čínou uvrhlo trh s polovodiči do nejistoty ještě před pandemií. Aktuální nedostatky ukazují, jak důležitou součástí dodavatelského řetězce se některé země staly a jak důležitý je přístup k něčemu takovému jako jsou polovodiče.“ A uzavření jedné z výrobních továren z důvodu sněhových bouří, které minulý měsíc postihly americký Texas, (nejen) Samsungu rovněž nepomohlo – dle odhadů může vést až k pětiprocentnímu poklesu produkce mobilních telefonů ve druhém kvartále letošního roku. „Snaží se tak najít rovnováhu mezi tím, co je nezbytné a co lze oželet,“ komentuje aktuální dilemata Samsungu Barringer.